Ioana Năstase a spus adevărul despre relația cu Ilie. De ce se văd în continuare, de fapt

Noi detalii despre povestea controversată de dragoste dintre Ioana și Ilie Năstase. Ce se întâmplă cu relația lor și care este motivul pentru care se văd în continuare? Ce a spus bruneta?

Mărturiile Ioanei despre relația cu Ilie Năstase

Controversa nu a părăsit viața lui Ilie Năstase nici în ultima căsnicie. Deși se credea că Ioana va fi tocmai ultima femeie alături de care fostul tenismen își va petrece viața și care îl va oferi liniște, nu a fost să fie nici în acest caz. Lucrurile păreau că merg pe făgașul normal, dar un episod violent la care a fost supusă bruneta a șocat o țară întreagă și a despărțit-o de cel care a dus-o la altar.

Ioana și Ilie Năstase au fost surprinși împreună și comportându-se ca o familie după toate cele scrise în tabloide și după acuzațiile grave aduse de femeie la adresa soțului. În timpul acesta, ea a depus actele de divorț la judecătorie.

Agresiunea acesteia a avut loc în urmă cu aproape trei luni, iar deși se zvonea că îl va ierta, a intentat numaidecât acțiunea de divorț la judecătoria Hârșova, județul Constanța, pe data de 2 martie a.c.

Ioana a explicat că lucrurile între ea și bărbatul pe care l-a iubit stau la fel, astfel că în mintea și sufletul său nu se regăsește deloc varianta împăcării, dar ambii au decis să păstreze totuși o relație decentă de prietenie.

„Lucrurile între mine şi Ilie au rămas la fel. Nu m-am gândit la varianta de a mă împăca cu el şi de a relua relaţia ca soţ şi soţie, însă am decis, la insistenţele lui, să avem o relaţie de prietenie. Am acceptat, am iertat, mai ales că suntem în post. Am făcut-o pentru sufletul meu, mai mult. După ce am depus cererea de divorţ, lui i-a părut rău şi m-a sunat. M-a rugat să-l iert, iar eu i-am spus că tot ce îmi doresc este să nu mai fie violent. A fost o primă condiţie. El a conştientizat că a greşit şi mi-a promis de nenumărate ori că nu va mai fi violent”

Ioana Simion (Sursa: click.ro)

Răsturnare de situație în privința bunurilor

Cât despre bunurile despre care se spunea că fostul sportiv i le va lua, bruneta a mărturisit că există un contract prenupțial în care este indicat faptul că acestea îi aparțin. Tocmai afaceristul a fost dintâi de acord că tot ceea ce este achiziționat în timpul mariajului îi va rămâne de drept ei.

„M-aţi întrebat dacă locuim împreună, răspunsul este nu. M-aţi întrebat dacă am dormit împreună după această conciliere, răspunsul este da! Eu am stat mai mult la Constanţa, însă am dormit o singură seară la el, în Bucureşti. Acum sunt la Sibiu, cu prietena mea”, a mai spus femeia, pentru sursa citată.