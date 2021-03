EXCLUSIV Ce a spus Ioana Năstase după ce a fost amenințată de Ilie Năstase: ‘E o lege în țara asta’

Ioana Năstase nu se teme de Ilie Năstase, care vrea să o lase săracă, după divorț: ”Voi avea tot ce își dorește o femeie, până închid ochii”. În urmă cu două zile, Ioana Năstase a depus actele de divorț, la Judecătoria Hârșova, decisă fiind să pună punct căsniciei cu Ilie Năstase, care ar fi agresat-o fizic, la începutul anului. Femeia nu are gânduri de împăcare cu fostul mare jucător de tenis și nici ideea partajului nu o sperie. Vrea doar să-și recâștige libertatea și să-și apere partea de avere: ”Eu zic că vorbele alea, că îmi ia tot, le-a zis la nervi. Eu voi avea tot ce își dorește o femeie, în această viață, până închid ochii”, ne-a declarat Ioana Năstase, în exclusivitate pentru playtech.ro

Mărturiile Ioanei Simion după ce a fost amenințată de Ilie Năstase

Doi ani de amor și un an de căsătorie, atât a durat totul între Ioana Simion și Ilie Năstase, zis Nasty. Căsnicia lor a fost zdravăn zdruncinată, în luna ianuarie, când Ioana a apelat la ajutorul Poliției, pentru a o scăpa din casă, după ce Ilie ar fi agresat-o fizic.

Imediat după incident, Ioana s-a mutat la Constanța, iar Ilie Năstase a rămas la București. În această perioadă, de două luni, cei doi soți au mai fost surprinși, în restaurantele de fițe din Capitală, plănuind, cel puțin aparent, o împăcare istorică. Din păcate, negocierile nu au dus la continuarea relației, ci la divorț, bruneta fiind decisă să pună punct mariajului.

În urmă cu trei zile, Ioana a depus actele de divorț la Judecătoria Hârșova. Azi, apropiații lor au susținut că cei doi ar fi ajuns la o înțelegere, însă lucrurile nu stau deloc întocmai. Contactată azi de reporterii Impact.ro, Ioana Năstase a infirmat toate zvonurile:

“Eu și Ilie nu ne-am împăcat. Lucrurile sunt așa cum le știți. Nu știu ce o să îmi ia, la partaj. Sunt foarte multe lucruri dobândite de mine, din prima căsătorie. Plus că nu cred că o să facă asta. Eu zic că vorbele alea, că îmi ia tot, le-a zis la nervi. Eu voi avea tot ce își dorește o femeie, în această viață, până închid ochii”, ne-a mai mărturisit Ioana, sigură pe ea.

”Ilie nu a încercat să se împace cu mine sau să facă vreun pas în ceea ce privește acest lucru”

Ioana ne-a mai spus, zilele trecute, că a depus actele de divorț pe motiv că Ilie nu mai părea deloc interesat de continuarea căsniciei: “Da, am depus cererea de divorț. Eu am decis asta, pentru că este cea mai bună soluție. În această perioadă, Ilie nu a încercat să se împace cu mine sau să facă vreun pas, în ceea ce privește acest lucru. Consider că am dat suficient timp pentru un semn de împăcare de la el și nu s-a schimbat absolut nimic.

Ultimele sale cuvinte pentru mine au fost acelea că o să îmi ia totul, la divorț. Probabil vrea să îmi ia și ceea ce am dobândit cu fostul meu soț. Eu nu sunt genul să tolerez. Mie nu are cum să îmi ia totul. Există o lege care ține cu dreptatea. Eu am muncit o viață pentru ce am acum, deci nu are cum să îmi ia Ilie mie lucrurile și munca mea”.