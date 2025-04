Ioana Grama, dezvăluire cu lacrimi în ochi. Vedeta a ascuns o mare suferință: „Tragi de ceva doar pentru că este un copil la mijloc”

Ioana Grama a vorbit pentru prima dată cu emoție sinceră despre despărțirea de partenerul său, Gabriel. Influencerița a mărturisit că, deși încă existau sentimente, relația lor nu mai putea continua. Pentru prima oară de la divorț, aceasta simțea că își construise un viitor în doi, dar decizia separării a venit ca un pas dureros, dar necesar.

După o poveste de dragoste de aproape trei ani, Ioana Grama a confirmat despărțirea de Gabriel, partenerul alături de care a trăit momente intense și frumoase.

În trecut, cei doi au trecut printr-o separare temporară, însă au decis atunci să mai dea o șansă relației. De data aceasta, ruptura pare definitivă.

”Din păcate, relația mea cu Gabi s-a încheiat acum două luni. A fost o perioadă în care am fost tristă, dar a trecut. Îmi este foarte greu să vorbesc despre asta, pentru că am mai vorbit o singură dată și apoi ne-am împăcat.

Unul dintre cele mai dificile aspecte ale despărțirii a fost legătura care se crease între fiica Ioanei, Ayana, și fostul ei partener. Influencerița a recunoscut că, de multe ori, a tras de relație tocmai din dorința de a nu o afecta pe fetiță.

Deși trece printr-o perioadă emoțională complicată, Ioana Grama privește spre viitor cu speranță. Într-un interviu recent acordat celor de la Știrile Antena Stars, ea a vorbit deschis despre dorința de a deveni mamă pentru a doua oară.

”Da, 100%, nu există. Ce dă domnul. Băiețel ar fi ideal, să am un băiat și o fată, dar nu am pretenții, sănătosi să fie. Mamă de văzut m-am văzut. Eu am crezut că o să am băiat, pentru că eu sunt destul de băiețoasă”, a declarat bruneta.