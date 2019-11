Ioana Ginghină este la capătul puterilor! Ce s-a întâmplat în ultimele luni cu fiica ei

Ioana Ginghină a devenit din ce în ce mai transparentă cu fanii săi. Aceasta a scris pe blog despre perioada grea prin care trece cu fiica sa. Ce s-a întâmplat cu Ruxandra și cine îi sare în ajutor cu sfaturi în aceste momente?

Ioana Ginghină aproape a depășit perioada grea din urma divorțului de Alexandru Papadopol, iar acum alte probleme și-au făcut loc în viața actriței. După separarea de Papi, Ioana le-a venit în ajutor altor femei care au trecut prin așa ceva și a povestit fără perdea cum s-a petrecut tot. Acum, actrița se bucură de ea, este pozitivă, se bucură de vacanțe și își crește liniștită fiica. Din păcate, perioada adolescenței pare că a surprins-o foarte tare. Ruxandra, elevă de gimnaziu, s-a schimbat extrem de mult, mărturisește vedeta. Mai multe decât atât, a apelat la ajutorul specialistului și pentru acest lucru.

„Da, am doar 3 luni de gimnaziu și deja mă declar învinsă. N-am crezut că fetița mea se poate schimba peste noapte din acea ființă suavă și delicată în această preadolescentă cu tot felul de fițe. Am mare noroc că merg la psiholog și că vorbesc cu cineva avizat despre asta. Am mare noroc și că am simțul umorului, că nu iau totul în serios pentru că mai nou tot ceea ce fac este cringe. Când a mai devenit și „cringe” ăsta un cuvânt”

