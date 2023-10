Ioan Neculaie regretă amarnic investițiile de la FC Brașov. „Am pierdut 30 de milioane de euro într-un fotbal mizerabil”

Ioan Neculaie a ieșit din închisoare acum șase luni și a acordat un interviu în care a dezvăluit că regretă enorm decizia de a investi în fotbalul românesc. Fostul patron de la FC Brașov susține că a pierdut în această afacere peste 30 de milioane de euro.

Ioan Neculaie a fost aproape 20 de ani patronul echipei FC Brașov. A decis să investească, deși până în anul 1999 nu călcase pe un stadion de fotbal. A fost omul care a adus formația de sub Tâmpa, după 27 de ani, în cupele europene. Clubul a dat faliment în anul 2017. Omul de afaceri a acordat un interviu în care a dezvăluit câți bani a pierdut în fotbal.

„Am trăit însă multe experiențe nefaste și e o perioadă de care nu-mi amintesc cu plăcere. Dacă ar fi s-o iau de la capăt, n-aș mai intra sub nicio formă în fotbalul mizerabil din acea vreme.

Peste 30 de milioane de euro, bani munciți. N-am luat niciun leu de la Primărie, care a contribuit doar cu becurile de la instalația de nocturnă, pe care, în rest, am făcut-o prin efortul meu personal. Nu mai vorbesc de gazonul care era cel mai bun din țară. Cu toate astea, deși am fost singur, am avut și rezultate.

Am dus Brașovul după 27 de ani în cupele europene, unde am jucat și celebra ”dublă” cu Inter Milano. Sper să nu treacă acum încă 27 de ani de absență a echipei din prima divizie”, a declarat Ioan Niculaie, în prosport.ro.