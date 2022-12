Ioan Neculaie, fost patron la FC Brașov, eliberat din închisoare. Cum a scăpat de pedeapsă, deși a fugit de autorități în Grecia

Fostul patron al clubului de fotbal FC Brașov, Ioan Neculaie, a scăpat de închisoare! Curtea de Apel Brașov a decis să-l elibereze în baza unei proceduri extraordinare de atac. Afaceristul a fugit în Grecia la începutul anului, dar a fost reținut după o săptămână. Acum este liber pentru că i s-a admis „contestaţia în anulare”.

Ioan Neculaie a scăpat de închisoare. Avocații omului de afaceri au apelat la o cale extraordinară

Fostul patron de la FC Brașov, controversatul milionar Ioan Neculaie, a scăpat de închisoare. Nu este vorba de finalul pedepsei, ci o decizie a Curții de Apel din Brașov. Avocații omului de afaceri au apelat la o cale de atac extraordinară, iar instanța a admis „contestaţia în anulare” formulată. Este vorba de un remediu procesual care se folosește pentru a îndrepta erorile de drept procesual, susține prosport.ro.

Decizia Curții de Apel Braşov în procesul lui Ioan Neculaie:

„În baza art. 432 alin. 1 Cod procedură penală admite contestaţia în anulare formulată de persoana condamnată Neculaie Ioan, împotriva deciziei penale nr. 62/AP din 21 ianuarie 2022, pronunţată de Curtea de Apel Braşov în dosarul nr. 22542/197/2017, pe care o desfiinţează în parte în sensul că: Înlătură din cuprinsul deciziei penale contestate dispoziţiile privind: – anularea liberării condiţionate acordate inculpatului prin sentinţa penală nr. 918/2018 a Judecătoriei Braşov; – modificarea pedepsei aplicate inculpatului Neculaie Ioan prin sentinţa penală nr. 1137/15.06.2017 a Judecătoriei Braşov prin:

1) descontopirea pedepsei rezultante de 2 ani închisoare aplicată inculpatului Neculaie Ioan prin sentinţa penală nr. 1137/15.06.2017 a Judecătoriei Braşov, repunerea în individualitatea lor a pedepselor de 6 luni închisoare (aplicată pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 279 alin. 1 C.p. din 1969, cu aplic. art. 5 C.p. şi art. 74 alin. 2, 76 alin. 1 lit. d Cod penal din 1969), 1 an şi 6 luni închisoare (pedeapsă aplicată prin sentinţa penală nr. 310/21.02.2012 a Jud. Braşov, definitivă prin decizia penală nr. 974/21.11.2012 a Curţii de Apel Braşov) şi2) condamnarea inculpatului Neculaie Ioan la pedeapsa de 8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 342 alin. 1 C.p. cu aplic. art. 75 alin. 2 lit. b, art. 76 alin. 1 C.p. şi cu aplic. art. 44 C.p. (faptă săvârșită în intervalul mai 2006 – 28.01.2016); – menţinerea dispoziţiei din sentinţa penală nr. 1137/2017 a Judecătoriei Braşov privind revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată inculpatului prin sp. nr. 310/2012 a Judecătoriei Braşov în vederea executării acestei pedepse alăturat celei de 8 luni închisoare aplicate pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 342 alin. 1 C.p. cu aplic. art. 75 alin. 2 lit. b, art. 76 alin. 1 C.p. şi cu aplic. art. 44 C.p. (faptă săvârșită în intervalul mai 2006 – 28.01.2016); – deducerea din pedeapsa stabilită a perioadei de arest preventiv din dosarul de urmărire penală nr. 1073/P/2015 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov, înregistrat în prezent la instanţă sub dosar nr. 1750/62/2021 al Tribunalului Braşov, respectiv 08.02.2016 – 18.03.2016 inclusiv şi a perioadei 24.11.2017-20.06.2018, plus 36 zile conform Legii 169/2017; – emiterea unui nou mandat de executare a pedepsei; – menţinerea dispoziţiei din sentinţa penală nr.123/27.01.2021 a Judecătoriei Braşov de obligare a inculpatului la plata sumei de 500 lei cu titlul de cheltuieli judiciare avansate de stat (inclusă în sintagma Menţine restul dispoziţiilor sentinţei penale apelate).

În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin.1 lit. f Cod procedură penală cu referire la deciziile nr. 297/2018 şi nr. 358/2022 ale Curţii Constituţionale, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului Neculaie Ioan pentru săvârşirea infracţiunii de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, prev. de art. 342 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 75 alin. 2 lit. b Cod penal şi cu aplic. art. 44 Cod penal (faptă săvârşită în intervalul mai 2006 – 28.01.2016). Anulează mandatul de executare a pedepsei emis în baza sentinţei penale nr. 123/27.01.2021 a Judecătoriei Braşov şi constată că, contestatorul Neculaie Ioan s-a aflat legal în executarea pedepsei în perioada 24.11.2017 – 20.06.2018 în baza mandatului de executare nr. 1539 din 23.11.2017 emis de Judecătoria Brașov potrivit sentinţei penale nr.1137/2017.

Menţine în rest dispoziţiile din cuprinsul deciziei penale nr.62/AP/21.01.2022 a Curţii de Apel Braşov privind: – admiterea apelului formulat de inculpatul Neculaie Ioan împotriva sentinţei penale nr. 123/27.01.2021 a Judecătoriei Braşov, pronunţată în dosarul penal nr. 22542/197/2017 şi modificarea acesteia sub aspectul modalităţii de soluţionare a acţiunii penale faţă de inculpat

– constatarea că fapta dedusă judecăţii face parte din infracţiunea continuă de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, săvârșită în perioada mai 2006 – 28.01.2016 – constatarea că inculpatul a fost condamnat pentru activitatea infracţională din intervalul mai 2006 – 22.05.2013 la pedeapsa de 6 luni închisoare prin sentinţa penală nr. 1137/15.06.2017 a Judecătoriei Braşov, definitivă prin decizia penală nr. 892/Ap/23.11.2017 (dosar penal nr. 17058/197/2016), prin care a fost stabilită o pedeapsă rezultantă de 2 ani închisoare, din executarea căreia inculpatul a fost liberat condiţionat prin sentinţa penală nr. 918 din 15.05.2018 a Judecătoriei Brașov – includerea în conţinutul infracţiunii de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi a activităţii infracţionale desfăşurate în intervalul 23.05.2013-28.01.2016 – înlăturarea menţiunii din cuprinsul sentinţei penale apelate privind anularea mandatului de executare nr. 1539/23.11.2017 al Judecătoriei Braşov – menţinerea dispoziţiei din sentinţa penală nr.123/27.01.2021 a Judecătoriei Braşov privind măsura confiscării speciale a 28 cartuşe calibrul 9×18 mm luată în baza art. 112 alin. (1) lit. f) Cod penal şi cea privind menținerea dispoziției din sentința penală nr. 1137 din 15.06.2017 a Judecătoriei Brașov, definitivă prin decizia penală nr. 892 din 23.11.2017 a Curții de Apel Brașov, referitoare la măsura de siguranță a confiscării speciale (inclusă în sintagma Menţine restul dispoziţiilor sentinţei penale apelate) – lăsarea în sarcina statului a cheltuielilor judiciare din apel. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat cu ocazia urmăririi penale, judecăţii în primă instanţă şi soluţionării prezentei contestaţii în anulare rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată în 12.12.2022 prin punerea la dispoziţie prin intermediul grefei instanţei”.

De ce a fost condamnat Ioan Neculaie și cum a încercat să scape

Ioan Neculaie a ajuns în închisoare în urma unui dosar deschis în anul 2017. Anchetatorii au dovedit că omul de afaceri a tras cu pușca în roțile mașinii personale, după ce s-a enervat că unul dintre angajați că nu a observat că automobilul are pană. Incidentul s-a petrecut pe domeniul său de la Timișul de Jos, iar autoritățile au considerat că a încălcat regimul armelor și munițiilor.

În luna ianuarie a acestui an, fostul patron al FC Brașov era condamnat la închisoare cu executare, dar a fugit din țară ca să scape de pedepasă. Autoritățile din România l-au dat în urmărire și după o săptămână a fost reținut în Grecia.

Judecătoria Brașov a decis, la data de 27 ianuarie 2021, în prima instanță, condamnarea omului de afaceri brașovean la doi ani, patru luni și 15 zile de închisoare cu executare, dar după an la Curtea de Apel perioada i-a fost redusă cu două luni. Acum este liber și a scăpat de orice problemă.

Ioan Neculaie a fost patron al FC Brașov, clubul falimentar în toamna anului 2017. Brandul este acum în proprietatea autorităților locale care l-au cedat unei formații care se numește ACS Fotbal Club Brașov Steagul Renaște.