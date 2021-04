Investiție uriașă pentru dezvoltarea unui brand local ce va fi promovat la nivel internațional. Despre ce este vorba

Țara Făgărașului a investit suma de 30.000 de euro pentru dezvoltarea unui brand local. Acesta va fi promovat la nivel internațional. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Țara Făgărașului include 26 de comune și aproximativ 100 de sate, din județele Sibiu și Brașov.

Președintele Asociației este Florin Ioani. De asemenea, acesta este și primarul comunei Viștea din județul Brașov. Florin a declarat, la un eveniment de promovare a Țării Făgărașului, că investiția a fost făcută de cele 26 UAT-uri, bani publici din bugete locale. Totul a început în urmă cu un an și s-a făcut pe două componente.

În primul rând, s-a făcut un studiu de piață, plecând de la valorile fundamentale ce se regăsesc în Țara Făgărașului. Mai departe, s-a construit o siglă și un manual de brand, pentru a ști cui se adresează. De asemenea, el a subliniat că în Țara Făgărașului se face un turism aparte, unul diferit de zonele metropolitane.

Țara Făgărașului a fost declarată destinația anului 2020. Recunoașterea a venit din partea bloggerilor care au vizitat-o pe parcursul anului. Dacă vorbim despre numărul de turiști ce au vizitat zona, Florin Ioani spune că județul Brașov se situează pe primul loc la acest capitol.

Anul trecut, majoritatea turiștilor au ales să-și petreacă vacanțele la munte. O mare parte din ei au decis să meargă într-o zonă liniștită de munte decât la mare. În sezonul de vară capacitatea de cazare a fost ocupată aproape în totalitate.

„Noi am crescut cu câteva procente bune anul trecut, faţă de 2019, chiar dacă a fost pandemie, în ceea ce priveşte numărul de turişti. Din studiile pe care le avem am crescut cam cu 7- 8%, nu mult, dar am crescut, iar anul acesta ne-am propus să creştem cu 20%. Este o cifră fezabilă, pentru că nu stăm cu mâna în sân: am început să facem promovare, infotripuri, să creăm pachete turistice”, a spus Ioani.