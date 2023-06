Investiție colosală chiar lângă București. Angajările vor curge pe bandă rulantă

La nivel internațional, cu ani în urmă, s-a simțit nevoia unei revigorări în zona de construcții industriale necesare operatorilor aerieni de transport marfă. Segmentul a cunoscut o evoluție importantă, dar perspectivele transportului aerian de marfă rămân mixte, mai mulți factori urmând să influențeze performanța. Așa se face că astăzi vorbim de o investiție colosală chiar lângă București, pe acest segment de imobiliare, de aproximativ 10 milioane de euro. Citește și vezi despre ce este vorba.

Perspectivele transportului aerian de marfă, logistica, și evoluția din ultimii ani

Conform unor date publicate de ”International Air Transport Association” (IATA), în 2021, volumele de mărfuri aeriene au crescut cu 18,7% de la an la an, a doua cea mai bună performanță anuală din 1990, și după 2010. Conform oficialilor instituției, cererea de transport aerian de mărfuri urma să scadă cu 4% în acest an, comparativ cu nivelurile din 2022.

Deși datele nu arată bine din punct de vedere comercial, de cealaltă parte, pe partea de infrastructură și logistică, se pare că lucrurile stau cu totul altfel, având în vedere că a existat o cerere și o nevoie intensă de a se construi noi spații, terminale necesare operatorilor aerieni de transport marfă, și mai ales în Europa.

Zona de construcții industriale necesare operatorilor aerieni de transport marfă

Asta cu toate că, transportatorii europeni au înregistrat cea mai slabă performanță dintre toate regiunile, cu o scădere de 20,4% a volumului de mărfuri în ianuarie 2023, comparativ cu aceeași lună din 2022. Companiile aeriene din regiune continuă să fie cele mai afectate de războiul din Ucraina, și, din păcate, și capacitatea a avut de suferit, scăzând cu 9,3% în ianuarie 2023 față de ianuarie 2022.

Pe plan local, atât în apropiere de Aeroportul Internațional ”Henry Coandă” – Otopeni, cât și la Cluj și Oradea, s-au construit noi terminale necesare operatorilor aerieni de transport marfă, ceea ce a mărit potențialul de stocare a mărfurilor până la momentul încărcării și distribuției, sau al descărcării de mărfuri.

În urmă cu doi an, CTPark Iota, parte din grupul ceh CTP, anunța demararea construcției unui nou terminal cargo pe Aeroportul Oradea, investiția totală fiind estimată la peste 32 de milioane de euro. Dar, conform informațiilor de ultimă oră, se anunță o investiție colosală chiar lângă București. Citește mai departe și vezi despre ce este vorba.

O nouă investiție colosală chiar lângă București. Proiect de peste 10 milioane de euro

Având în vedere faptul că aeroportul de la Otopeni este una din principalele porți de import-export marfă a României, în ultimii ani partea de infrastructură s-a dezvoltat mult, inclusiv în zona terminalelor de marfă necesare operatorilor aerieni de transport marfă. Deja vorbim de investiții de câteva milioane de euro bune, printre acestea regăsindu-se și cea în terminalul FedEx. Dar, conform celor de la Profit.ro, asistăm la o nouă investiție colosală chiar lângă București, fiind vorba de un proiect de peste 10 milioane de euro.

”Este un proiect ce va fi realizat în două etape și va avea o suprafață totală de circa 9.000 de metri pătrați de spații de depozitare, plus circa 2.500 de metri pătrați de birouri. Prima fază este aproape de edificare, adică suntem cu lucrările de construcție la final, iar faza a doua va începe în maxim o lună de zile. Prima hală va fi dată în funcțiune spre sfârșitul lunii iunie. Deja avem propuneri de chiriași. Proiectul este dedicat companiilor care activează în sectorul serviciilor logistice din domeniul aerian cargo“, a declarat, pentru Profit.ro, Adrian Isar, unul dintre acționarii Cargo Air Terminal.

Datele arată că cei care se vor ocupa de proiect sunt cei de la Cargo Air Terminal, o companie nouă intrată pe această piață, deținută de un fond de investiții în acest domeniu, ASG Wind Transport și de soția unui fost director de la CFR Marfă, Rodica Belcea, în consiliul de administrație regăsindu-se și alți doi investitori de origine turcă, conform publicației amintite.

Este primul proiect de asemenea anvergură, dar investitorii nu sunt la primul, mai având în portofoliu câteva proiecte imobiliare, printre care și complexul rezidențial ”Belair Lake” din zona Băneasa.