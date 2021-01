Invenția Andreei Marin de care românii au uitat. A ajuns la Geneva cu ea, apoi a fost criticată dur

La ce s-a gândit Andreea Marin? Românii au uitat de invenția ei care a stârnit un val de controverse în anii trecuți. Despre ce e vorba și de ce a fost aspru criticată din cauza ei, după ce a ajuns la Geneva.

Poate unii au uitat, dar Andreea Bănică se poate lăuda cu o inveție – un body pentru copii. Obiectul vestimentar a fost aspru criticat de președintele Federației Internaționale a Asociației Inventatorilor pe Europa de Est.

Octavian Plesa a susținut că premiul primit de Salonul Internațional de Invenții de la Geneva nu arată deloc ca o invenție valoroasă. Andreea Marin i-a replicat atunci că e dreptul său să vorbească și al ei să-și vadă de treaba ei mai departe.

Camelia Marinescu, delegat oficial pentru România al Salonului Internațional de Invenții de la Geneva, a menționat faptul că invențiile de la Salon sunt evaluate numai de oameni de specialitate din domeniul în care sunt prezentate. „Body-ul pentru copii creat de doamna Andreea Marin Banica a fost de foarte mare interes pentru publicul vizitator, constituit la Geneva din numeroase familii tinere cu copii”, a mai adaugat aceasta.

„Nu e puțin lucru pentru mine, cu atât mai mult cu cât nu sunt un inventator ocazional, ideea simplă și foarte utilă pentru copiii aflați în primii ani de viață fiindu-mi inspirată de o nevoie a fiicei mele când avea doar câteva luni. Între timp, produsul „Body chiloțel extensibil Violet by Andreea Marin” a devenit foarte popular în România”, scria atunci vedeta, pe blogul său personal, despre premiul obținut.

Amintim că totul s-a petrecut în anul 2009, când linia de îmbrăcăminte a prins contur la îndemnul Zânei, împreună cu designer-ul Irina Schrotter.

„Interesant este ca acest lucru poate fi determinat inainte de a avea simptomele bolii, ceea ce e un mare avantaj: descoperit la timp, cancerul poate fi tratat cu succes. Noi am facut experimente deja pe diverse tipuri de cancer: ovarian, la san, gastrointestinal, de prostata. In momentul in care dispozitivul nostru ar fi produs pe scara larga, el ar fi foarte usor de utilizat de catre orice medic sau asistent medical, dar chiar si de catre oamenii fara o pregatire in domeniu, pentru ca modul de utilizare este la fel de usor ca in cazul glucometrului. Proiectul nostru are loc in unicul laborator de tehnologie analitica de proces din Romania, PATLAB, aflat in Institutul de Electrochimie si Materie Condensata Timisoara”

Raluca-Ioana van Staden