Învățământul online, în ultimul hal de degradare. Un profesor din București, prezent la ore în lenjerie intimă: „Pentru mine a fost un șoc”

Un profesor de la Școala Centrală din București și-a șocat elevii și părinții acestora după ce a apărut în timpul cursurilor online în lenjerie intimă. Potrivit primelor informații, cadrul didadctic nu este la prima abatere gravă cu privire la un comportament nadecvat statutului său.

Școala online devine din ce în ce mai greu de gestionat, având în vedere evenimentele revoltătoare care au loc în spatele camerelor. De curând, un cadru didactic s-a afișat în fața elevilor îmbrăcat extrem de sumar, mai exact, în lenjerie intimă. Părinții revoltați au denunțat acest caz, urmând a se lua măsuri împotriva profesorului.

Mai mult, părinții susțin că profesorul a dat dovadă de un comportament inadecvat și în timpul orelor fizice, adresându-le cuvinte jignitoare și de, asemenea, făcându-le apropouri deochiate.

„Pentru mine a fost un șoc când am vazut filmulețul. Am crezut ca nu e real, e imposibil ca un cadru didactic să facă așa ceva, am zis că nu se poate și că nu e real.

Jignește elevii, le vorbește urât, are momente când vorbește urât de cum arată unii copii. De exemplu, unei fete care a și plecat din cauza lui, pentru că purta o bluză cu umerii în jos i-a zis: Să nu mai vii așa îmbrăcată că nu mă pot abține.

Nu cred că pot să fiu de acord să preia alți copii și să continue cu acest comportament. Ideal ar fi ca proful să nu mai fie în învățământ pentru că este nociv”, a declarat mama unui elev de clasa a XI-a, pentru Digi24.