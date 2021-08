Întrebarea care o deranjează cel mai mult pe Delia. Ce a dezvăluit cântăreața

Fanii Deliei o scot din minți pe artistă, ori de câte ori îi adresează această întrebare. Cântăreață mărturisește că nu înțelege de ce atâta interes din partea oamenilor pentru un detaliu personal din viața ei. Despre ce este vorba, dezvăluirea a fost făcută chiar de Delia.

Din cinci întrebări, una trebuie să fie despre vârsta vedetei. Delia a mărturisit recent, în cadrul unui podcast produs și găzduit în exclusivitate de canalul de Youtube Happyfish „Aproximativ discuții”, cu Gojira, că anumiți fani sunt turbați pe vârsta ei. Deși se apropie de 40 de ani, Delia este o femeie extrem de frumoasă, care nu se ghidează după vârsta din buletin, ci după cum simte.

„La mine, oamenii sunt turbați pe vârstă, mă întreabă câți ani am. Eu trăiesc într-o viață atât de frumoasă și scopul meu este să fiu cât mai happy, încât nu mi-am pus niciodată întrebarea câți ani am, ce ar trebui, dar cum ar trebui să mă comport la 39 de ani, pentru mine nu contează. Când apar prea multe întrebări despre câți ani am, zic: S-a întâmplat ceva? Care e problema?”, a spus artista, în cadrul unui podcast găzduit de Gojira.