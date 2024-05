„Între două nu te plouă”! Fotbalistul român s-a trezit că fosta și actuala soție s-au împrietenit peste noapte: Cele două nu își vorbeau până acum

Când vine vorba despre relațiile din lumea mondenă a Capitalei, ar trebui să nu ne mai mire nimic. Însă în continuare suntem surprinși de ceea ce se întâmplă în viața vedetelor!

Recent, Iasmina Halas, fosta soție a lui Cristian Daminuță, a dezvăluit că a început să vorbească și s-a împrietenit cu Mădălina, cunoscută în showbiz drept Coka Daminuță, actuala soție a fostului fotbalist! Și asta nu e tot: cele două plănuiesc să iasă împreună în oraș.

„Între noi nu exista niciun motiv de discuție, doar că anturajele noastre comune ne îmbârligau când pe una, când pe alta. Auzeam vorbe din toate părțile, dar am ajuns să discutăm, am clarificat. Niciuna dintre noi nu vorbise prost de cealaltă, iar acum ne înțelegem, urmează să ieșim.

Noi nu avem nimic de împărțit, nu ea a fost motivul despărțirii dintre mine și fostul soț. Ei doi s-au cuplat după ce eu m-am despărțit de el, adică nu avem niciun motiv să ne dușmănim. Ne înțelegem, ea e o fată super de treabă”, a spus Iasmina Halas pentru SpyNews.

În ciuda declarațiilor de mai sus, vedeta a ținut să precizeze că, deși a devenit prietenă cu Mădălina, ea nu vrea deloc să vorbească și cu fostul ei soț, Cristian Daminuță. Astfel, cel mai bine se potrivește în acest moment vorba „Între două nu te plouă, dar nici bine nu îți e”!

„Cu el nu țin legătura, nu vorbesc. Mie mi-a fost suficient că am clarificat cu ea, nu vreau dușmănii, nu sunt curioasă să am conflicte. Am destule conflicte în care mă trezesc că sunt implicată, deși n-am nicio treabă”, a mai precizat Iasmina Halas pentru sursa citată.