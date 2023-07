Interdicția pe care o are Cătălin Botezatu după operația la inimă: ‘Femeia să muncească mai mult’ VIDEO EXCLUSIV

Vestitul designer Cătălin Botezatu arată impecabil, la nici trei săptămâni de când cardiologii din Turcia i-au montat două stenturi la inimă. În interviul exclusiv pentru Playtech Știri, Cătălin Botezatu ne-a vorbit, cu optimism, despre revenirea în lumina reflectoarelor, cu noile sale colecții vestimentare: ”Nu înseamnă repaos total, nu mă caracterizează”. VIDEO

Designerul Cătălin Botezatu și-a reluat în forță, încă de vinerea trecută, seria prezentărilor de modă. Agenda lui este plină de evenimente, pregătind show-uri grandioase, inclusiv în America și în Franța:

De acolo la Sibiu, la Palatul Brukenthal, cu rochii de epocă, ceva frumos, ceva unic în lume, pentru că știi că eu fac lucruri speciale. Iar a doua zi, în mijlocul orașului, poate pe cel mai lung catwalk din România, un super show white, așa cum v-am mai spus de el că am făcut și acest show, la Atena, la Acropole, iată pentru prima oară și în România. Plec la Oradea, apoi pregătesc colecțiile pentru New York și Paris”.

”Nu înseamnă că viața nu continuă. Așa cum am mai spus, totul este bine. Mergem mai departe cu proiectele pe care le am.

Cătălin Botezatu ne-a vorbit și despre petrecerea, de zilele trecute, din Clubul Loft, din Mamaia, unde a fumat trabuc și ar fi comandat sticle de șampanie.

”După ce mi-au pus stenturile, medicii mi-au spus: ”Bea două cafele turcești, pentru reglarea tensiunii!”. Mi-au spus să am mai multă grijă, dar nu înseamnă repaos total. Nu mă caracterizează pe mine, niciodată.

Am întrebat dacă pot să fumez trabuc, mi s-a spus că am voie, pentru că se pufăie. Vis-a-vis de băutură s-a exagerat. Presa a exagerat, pentru că, da, prietenii mei au luat acele roabe de șampanii.

Eu chiar nu am băut nici măcar o gură. Nu am voie alcool de la cealaltă operație, de acum 4 ani nu mai pot. În plus, eram și șofer. Da, mașina din fața clubului era a mea, e o super mașină, pe care mi-am făcut-o cadou anul trecut de ziua mea, și care are efectiv 650 de km. Atât am mers cu ea, cei mai mulți i-am făcut acum, dus-întors, până la mare”, ni s-a mai confesat Cătălin Botezatu, exclusiv pentru Playtech Știri.