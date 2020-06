Întâmplarea care a lăsat-o fără cuvinte pe Oana Roman. ”Am deschis punga și nu mi-a venit să cred”

Oana Roman este pregătită să se ia la trântă cu un supermarket din București, după ce a trecut printr-o experiență tare nelăcută, care aproape că a îmbolnăvit-o. Fiica fostului premier Petre Roman a ieșit la cumpărături, iar când a ajuns acasă nu mică i-a fost mirarea atunci când a deschis o pungă cu aripioare de pui.

Oana Roman tună și fulgeră după ce a cumpărat aripioare de pui stricate dintr-un supermarket din București

Oana Roman a avut neplăcută surpriză să constate că marfa cumpărată era stricată, chiar dacă pe pungă scria că aripioarele de pui erau în termenul de valabilitate. Cu toate acestea, imediat cum a deschis punga, vedeta a fost lovită puternic de un miros de carne stricată.

Acum, Oana Roman amenință că va depune plângere la Autoritatea Națională petru Protecția Consumatorului, mai ales că suspectează faptul că supermarketul a schimbat pur și simplu data când aripioarele ar fi trebuit să expire. Vedeta a făcut totul public prin mai multe postări pe rețelele de socializare.

Fiica lui Petre Roman a făcut plângere la Protecția Consumatorului

“Sunt împuțile la propriu! În momentul în care am deschis cutia pur și simplu mi s-a făcut rău… o să facem plângere la Protecția Consumatorului pentru că mi se pare absolut oribil să cumperi o carne cel puțin împuțită, deci probabil termenul de valabilitate a fost schimbat”, a declarat fiica fostului premier al României într-o filmare urcată pe Instagram Stories.

Oana Roman nu este singurul client nemulțumit. Mulți urmăritori de-ai ei venind cu propriile lor povești triste din magazinele din România.

”Confirm! Foarte bine că ai făcut public! Și eu am găsit de două ori carne împuțită!”, “Am pățit și eu o singură dată cu niște pulpe (…)”, “Murim naiba! Mi s-a întâmplat cu piept de pui de la (…)”, “Așa am pățit și eu, m-am dus cu ea înapoi, mi-a returnat banii casiera. Am întrebat ce vor face cu cea rămasă pe raft și mi-a spus senină că: «Va rămâne la raft pentru că este în termen»” sunt patru dintre mesajele primite în privat de vedetă, dar pe care a ales să le facă publice.