Întâlnire surpriză între Adrian Cristea și Denisa Nechifor. S-au împăcat de dragul fiicei lor: „A fost destul de ciudat” EXCLUSIV

Denisa Nechifor și Adrian Cristea s-au reunit de dragul fiicei lor. Cei doi părinți reușesc să mențină o bună relație de comunicare pentru Rania, care îi face mândri în fiecare zi. Adolescenta este elevă în clasa a noua la un liceu prestigios din Capitală, iar recent și-a serbat ziua de naștere.

Cea mai mare dorință a sa a fost să fie prezenți ambii părinți la eveniment. Bineînțeles, Adrian nu a putut să nu îi îndeplinească dorința fiicei sale și a venit la petrecere, astfel Rania i-a reunit. Într-un interviu exclusiv pentru Playtech Știri, Denisa ne-a spus ce relație are în prezent cu tatăl fiicei sale.

Denisa este o mamă devotată și foarte implicată în creșterea Raniei. Șatena a specificat de mai multe ori că nu i-a cerut niciodată pensie alimentară lui Adrian Cristea, dar acesta s-a implicat financiar. Rania a intrat la un liceu de elită, iar cei doi foști parteneri sunt foarte fericiți de realizările fiicei lor.

În exclusivitate pentru Playtech Știri, Denisa Nechifor ne-a spus adevăratul motiv pentru care nu și-a înscris fiica la o instituție privată.

“Învățământul de stat costă la fel de mult ca cel privat, mai ales pregătirile pentru examene, pentru că meditațiile costă enorm. Rania a fost la grădiniță privată, apoi am discutat cu persoane apropiate mie, eu eram destul de tânără, mamă singură, nu aveam o siguranță, iar eu nu mă bazez pe nimeni altcineva. Am zis că trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ, plus că nu vreau să o țin într-un glob de sticlă, aș vrea să se înfrunte cu de toate.

Și la școlile private sunt anturaje proaste, dar dacă tu, ca părinte, te ocupi de copil, îi oferi o educație decentă, ai atenție la ce face, trebuie să reușești. Noi suntem foarte bine, iar anturajul Raniei este unul sănătos. Prietenii Raniei sunt foarte drăguți, o aduc seara acasă, îi aduc flori de ziua ei, sunt educați frumos!”, ne-a declarat Denisa Nechifor în exclusivitate pentru Playtech Știri.