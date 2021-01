Întâlnire dubioasă în emisiunea lui Măruță. Amândoi au fost jenați de moment

Jo și Juno au făcut unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz-ul românesc, însă în urmă cu mai multe luni cei doi și-au anunțat despărțirea.

Întâlnire dubioasă în emisiunea lui Măruță

Cei doi s-au întâlnit, astăzi, inopinat, în emisunea lui Cătălin Măruță, de la Pro Tv, unde tânărul i-a și făcut o declarație de dragoste. Artista a mărturisit că ei nu mai sunt împreună, dar că au rămas prieteni, că o iubește în continuare și că tot timpul va fi așa.

”Suntem prieteni! O s-o iubesc toata viața mea”, a spus Juno în direct.

Deși Jo aștepta să intre în direct și se afla în culise, aceasta avea lacrimi în ochi, semn că nu a trecut definitiv de despărțirea aceasta. De altfel chiar aceasta a mărturisit că a suferit din dragoste.

Jo, piesă de dragoste după despărțire

Ioana Anuța, pe numele de scenă Jo, și Juno au fost împreună vreme de doi ani.

”Îmi doresc foarte mult ca dintr-un anumit punct al vieții mele să țin foarte privată viața personală. Am greșit că am făcut-o mai publică decât trebuia. Sunt foarte împlinită, am oameni care sunt în jurul meu. Nu o să stresez oamenii cu poveștile mele mai puțin fericite. Mă bucur că am familia fericită și o am aproape, în rest nu contează absolut nimic.”, a declarat, în urmă cu ceva timp, Jo pentru Antena Stars.

După despărțire însă, Jo a lansat și i piesă de dragoste, semn că toată durerea și-a transpus-o în muzică. Piesa lansată se numește ”Iubirea mea”.

”Іubіrеа mеа/ Dе се mа lаѕі tu ѕа mа іnес іn lасrіmі/ Іubіrеа mеа/ Dе се nе іubіm numаі сu fос ѕі раtіmі/ Іubіrеа mеа/ Dе се аі ѕесаt іnіmа mеа сu tоtul/ Іubіrеа mеа/ Аr vrеа ѕі еа іubіrеа tа/ Eu vreau sa-ti dau totul din mine/ Iti dau sufletul, iti dau iubire/ Eu vreau sa-ti fie tie bine/ Si tu te gandesti numai la tine”, sunt numai câteva dintre versurile piesei.

Momentan, Jo a spus că este singură și că nu are iubit.

Ioana Anuța, pe numele său de scenă Jo s-a născut pe data de 29 august 1994 în Slatina, România. Aceasta este o cântăreață română, cunoscută pentru participarea la emisiunea X Factor, unde a ieșit pe locul 2.

În anul 2019 DreamWorks Animation a cooptat-o pe artista ca să interpreteze coloana sonoră a serialului – Spirit cu sufletul libe, în cadrul unui episod special denumit” La mulți ani Spirit!” ce este disponibil pe Netflix.