De ce s-a încheiat încă o relație în showbiz-ul românesc. Acum e clar, reacția fără precedent a vedetei

Cântăreața JO a fost prezentă azi în emisiunea ”La Măruță”, de la Pro Tv, unde a prezentat noul ei single. Totodată, artista a vorbit și despre despărțira de iubitul ei, pe nume Juno, după doi ani de relație.

De ce s-a încheiat încă o relație în showbiz-ul românesc

Juno și JO s-au despărțit recent, dar se pare că artista nu suferă deloc. Deși cei doi locuit împreună și au avut o relație de doi ani de zile, pe cei doi îi mai leagă în prezent doar muzica, el fiind de altfel, cel care i-a scris piesa.

”A trecut, fuse si se duse. Sunt cea mai fericita persoana de pe pamant, ma simt foarte bine. Relatia nu mai functiona, am incercat sa incalzim ciorba de mai multe ori, nu era ce trebuie relatia, era o relatie toxica. A fost multa gelozie, nebunie. Cainele a ramas la mine. Am obtinut custodia. Piesa e scrisa de Juno, Iova, Liviu Teodorescu. Noi eram inca impreuna cand a scris piesa asta (n.red. ea și Juno)”, a spus JO.

JO nu își dorește ca oamenii din jurul ei să fie implicate în poveștile sale de viață mai puțin fericite. Drept dovadă că nu mai au nicio legătură unul cu celălalt, JO și Juno nu se mai au la follow și au șters toate fotografiile pe care le aveau împreună.

”Sunt foarte împlinită”

”Îmi doresc foarte mult ca dintr-un anumit punct al vieții mele să țin foarte privată viața personală. Am greșit că am făcut-o mai publică decât trebuia. Sunt foarte împlinită, am oameni care sunt în jurul meu. Nu o să stresez oamenii cu poveștile mele mai puțin fericite. Mă bucur că am familia fericită și o am aproape, în rest nu contează absolut nimic.”, a declarat JO pentru Antena Stars.

Ioana Anuța, pe numele său de scenă Jo, s-a născut 29 august 1994, Slatina. Este o cântăreață română, cunoscută pentru participarea la emisiunea X Factor, unde a ieșit pe locul 2.

De asemenea, în anul 2019 DreamWorks Animation a cooptat-o pe artistă pentru a interpreta coloana sonoră a serialului- Spirit cu sufletul liber, în cadrul unui episod special denumit La mulți ani Spirit! disponibil pe Netflix.

Ioana Anuța a început, la vârsta de 13 ani, a început să studieze teorie muzicală și canto cu Crina Mardare, iar din 2013 a studiat actoria, secția teatru, la Universitatea Hyperion din București. În anul 2009, Ioana Anuța a participat în Finala Eurovision Junior România cu piesa „Girls don’t cry”.