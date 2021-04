Inovație la Digi RCS-RDS. Anunțul oficial de astăzi, o nouă schimbare majoră

Digi România vine cu o nouă ofertă extraordinară pentru clienții săi! Iată anunțul oficial făcut de către reprezentanții companiei chiar azi! Cei care sunt abonați la ei au parte de o nouă schimbare majoră! Află despre ce este vorba și cum te va surprinde unul din cei mai cunoscuți operatori de telecomunicații din România!

Digi RCS-RDS vine cu o nouă modificare majoră. Ce trebuie să știe clienții?

WIFI 6 este acum la DIGI RCS-RDS! Una din cele mai cunoscute companii de telecomunicații din România vine cu un internet mai rapid și completează astfel experiența de neegalat pe care o propune clienților de ani buni și aduce un pachet complet de beneficii.

Abonații trebuie să plătească doar 3 lei pe lună router-ul WIFI 6 pentru o mega viteză la internet. Amintim că recent Digi România a făcut un alt anunț uriaș. 4iG și Filiala din România din cadrul Societății au agreat termenii unui acord în privința unei potențiale achiziții a operațiunilor grupului RCS-RDS din Ungaria.

Astfel, a fost încheiat un acord preliminar și neobligatoriu pentru chiziția DIGI Távközlési Szolgáltató Ltd. (Digi Ungaria) și a filialelor Invitel Ltd. și I TV Ltd.

Comunicat DIGI RCS-RDS

”În baza înțelegerii părților, 4iG ar urma să achiziționeze integral participația Filialei din România a Societății în operatorul de top de pe piața de telecomunicații din Ungaria. Achiziția ar urma să fie finalizată până în luna septembrie a anului 2021, după ce se va încheia procesul de due-diligence pentru Digi Ungaria si filialele sale, se va semna contractul de vânzare-cumpărare, pe baza acordului autorității de concurență.

Digi Ungaria este un operator de servicii de telecomunicații cu o poziție de top pe piața locală, prezent de 23 de ani în Ungaria unde oferă un portofoliu complet de servicii de televiziune prin cablu și satelit (DTH), date fixe și mobile și telefonie fixă si mobila. Digi Ungaria furniza servicii către mai mult de 1,1 milioane de abonați la nivel național și înregistra peste 2,5 milioane de unități generatoare de venituri (RGU), la 31 decembrie 2020.

În 2020, operațiunile din Ungaria ale DIGI au înregistrat venituri consolidate de 70 miliarde HUF (app. 200 milioane EUR) și EBITDA ajustată de 19 miliarde HUF (app. 54 milioane EUR). 4iG Plc. este una dintre companiile de top de pe piața de IT și telecomunicații din Ungaria, contribuind semnificativ la creșterea economiei bazate pe cunoaștere și digitalizare, în țara vecină. 4iG are o experiență de peste 25 de ani pe piața tehnologiilor și a inovațiilor tehnologice”

Digi Communications