DIGI România face anunțul neașteptat care privește milioane de clienți. A decis să vândă tot în Ungaria

Digi România a făcut un anunț important pentru români. Astfel, 4iG și Filiala din România a Societății au agreat termenii unui acord privind o potențială achiziție a operațiunilor grupului Digi din Ungaria de către 4iG, potrivit Digi Communications.

DIGI România face anunțul neașteptat care privește milioane de clienți

Digi a făcut un anunț important pentru clienții săi. Societatea dorește să informeze investitorii și piața că, la data de 29 martie 2021, Filiala din România a Societății și 4iG Plc. (4 iG Plc.), unul dintre operatorii de top de pe piața de IT și telecomunicații din Ungaria, au încheiat un acord preliminar și neobligatoriu pentru achiziția DIGI Távközlési Szolgáltató Ltd. (Digi Ungaria) și a filialelor Invitel Ltd. și I TV Ltd. Iată ce a comunicat Digi:

”În baza înțelegerii părților, 4iG ar urma să achiziționeze integral participația Filialei din România a Societății în operatorul de top de pe piața de telecomunicații din Ungaria. Achiziția ar urma să fie finalizată până în luna septembrie a anului 2021, după ce se va încheia procesul de due-diligence pentru Digi Ungaria si filialele sale, se va semna contractul de vânzare-cumpărare, pe baza acordului autorității

de concurență. Digi Ungaria este un operator de servicii de telecomunicații cu o poziție de top pe piața locală, prezent de 23 de ani în Ungaria unde oferă un portofoliu complet de servicii de televiziune prin cablu și satelit (DTH), date fixe și mobile și telefonie fixă si mobila.

Despre RCS RDS

Digi Ungaria furniza servicii către mai mult de 1,1 milioane de abonați la nivel național și înregistra peste 2,5 milioane de unități

generatoare de venituri (RGU), la 31 decembrie 2020. În 2020, operațiunile din Ungaria ale DIGI au înregistrat venituri consolidate de 70 miliarde HUF (app. 200 milioane EUR) și EBITDA ajustată de 19 miliarde HUF (app. 54 milioane EUR). 4iG Plc. este una dintre companiile de top de pe piața de IT și telecomunicații din Ungaria, contribuind semnificativ la creșterea economiei bazate pe cunoaștere și digitalizare, în țara vecină. 4iG are o experiență de peste 25 de ani pe piața tehnologiilor și a inovațiilor tehnologice”, anunță Digi Communications.

De menționat este că RCS & RDS este un operator de servicii de telecomunicații din România, înființat în anul 1994. De altfel, Compania RCS & RDS este prezentă încă din anul 1998 în Ungaria, iar începând cu anul 1999 și în Slovacia. Ea oferă în acest moment servicii de televiziune prin cablu, Internet și telefonie fixă însă aici a vândut Digi Slovacia gigantului Deutsche Telekom în mai 2013. La ora actuală (august 2015), RCS & RDS are operațiuni în Ungaria, Spania și în Italia.