Antena 1 ‘fură’ de la Digi 24. Pe cine a transferat, în urmă cu puțin timp

Este o plecare importantă de la Digi24. Astfel, cea mai veche ”voce” a stației pleacă după un deceniu. Iată despre cine este vorba și cum și-a motivat plecarea la postul de televiziune Antena 1.

Cel care părăsește Digi24 după zece ani de activitate este Cristi Dumitrescu, care era Voice Over al postului încă de la lansare. Potrivit paginademedia, Cristi Dumitrescu ar urma să se alăture postului de televiziune Antena 1 unde ar urma să fie Voice Over la Observator. Cristi Dumitrescu a confirmat plecarea, dar nu a comentat nimic despre viitoarea destinație. Însă, în legătură cu plecarea de la Digi24,el a spus:

„Sunt de aproape 10 ani parte din proiectul Digi24. Acum, că mă uit în urmă, pare foarte foarte mult. N-am avut nicio relaţie atât de lungă. Digi24 a fost primul meu contact real cu televiziunea. Şi am avut multe de învăţat în toţi anii ăştia, de la unii dintre cei mai buni oameni din domeniu. Însă, în ultima vreme, am simţit nevoia să fac o schimbare. Să iau o gură de aer proaspăt, să văd lumea şi cu alţi ochi, să cunosc alţi oameni şi să evoluez”, a spus acestea pentru sursa citată. În plus, Cristi Dumitrescu a spus că în perioada următoare, o să lanseze un podcast.