Inoke Ibacka arată senzațional la 18 ani. Poza fiicei lui Cabral cu Luana s-a viralizat imediat

Celebrul realizator al emisiunii „Vorbește Lumea”, Cabral, se pare că nu este în relații foarte bune cu fiica sa de 18 ani, Inoke. De altfel, vedeta recunoștea acest lucru în urmă cu câteva săptămâni, fapt ce a generat și un mic scandal. Fosta soție, jurnalista Luana Ibacka, a reacționat pe marginea declarațiilor, spunând că Inoke are nevoie de liniște, pregătindu-se pentru Bacalaureat.

Celebrul moderator vorbea recent despre relația sa cu primul său copil, Inoke, rezultat al căsniciei cu Luana Ibacka. Vedeta recunoștea că Inoke nu prea vrea să vorbească cu el, lucru care îl afectază pe Cabral. Numai că relatările sale au generat un mic val de critici, totul culminând cu declarațiile Luanei Ibacka.

„Cabral să își asume ce vorbește. Pe noi toate lucrurile ne afectează, mai ales că ea are Bac-ul acum. Ne dorim să fim lăsate naibii în pace. Inoke nu vorbește pentru că nu vorbește, nu vrea ea și are tot dreptul să fie cum vrea ea. Nici la ea, nici la mine nu mai scrie numele Ibacka, ne-am despărțit de acest nume.

După incident, Inoke și-a văzut mai departe de pregătirile pentru examenul de Bacalaureat de anul acesta. La cei 18 ani ai săi, tânăra arată superb, iar dovadă stau pozele cu ea, de la balul de final de liceu, publicate pe rețelele de socializare. Planurile tinerei, după cum delcara mama acesteia, este de a pleca la studii în străinătate, lucru care se va și întâmpla.

Dar până atunci, Inoke a avut parte de petrecerea de final de clasa a XII-a, iar ipostazele surprinse cu ea au făcut deliciul celor care o urmăresc pe rețelele de socializare. Luana Ibacka este mândră de copilul ei, declarând că a crescut-o singură și că nu are ce să-i reproșeze, fiind un copil silitor și muncitor. Inoke este deja o tânără adolescentă majoră și frumoasă. Anul trecut, când Inoke împlinea 18 ani, Cabral îi scria un mesaj emoționant.

”Nu-mi spune că zboară timpul, că văd. Nu-mi spune că se topesc secundele de parcă nici n-au fost, că simt. Nu-mi arăta poze vechi… că parcă-s făcute ieri. Dar nu-s. Au trecut 18 ani de când mi-a venit în viață. Departe de a fi cel mai bun tată de pe lumea asta. Dar parcă nici cel mai rău.

Au trecut 18 ani. Cu regrete că aș fi putut face lucrurile mai bine. Sau măcar mai altfel. Cu mulțumirea că ce am știut a face cum trebuie, deși nu a fost varianta ușoară… am știut. Acum… doar așteptarea de a vedea dacă am avut dreptate. Au trecut 18 ani de când a venit în viața mea și am văzut-o crescând și înflorind, zâmbind ori privindu-mă supărată fleașcă.

S-a făcut mare pitica. Și nu i-am dorit sau urat să fie bogată. Frumoasă. Deșteaptă. De succes… sau orice altceva. Când mă gândesc la ea… îmi doresc să fie fericită.”, a scris Cabral.