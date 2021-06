„Am eu o preferinţă, să fie bărbaţii mai tineri. L-am întâlnit pe Cabral la un casting, ne-am plăcut imediat şi am rămas împreună. În 2002 ne-am căsătorit, când eram însărcinată. Aveam 36 de ani atunci. Ne-am iubit dar, la un moment dat, ne-am dat seama că ne dorim altceva, n-are nicio legătură cu vârsta. S-a deschis o altă lume pentru el, a trecut dintr-o zonă în care era o persoană îngrădită, într-alta în care zbura. Eu, iubindu-l, l-am lăsat să plece. Am suferit, am plâns şi au existat şi gelozii. Mie îmi place mult de actuala soţie a lui Cabral, de Andreea. Este pentru el. M-a deranjat că am fost etichetată ca fosta soţie a lui Cabral”, a declarat Luana Ibacka, potrivit okmagazine.ro.