Inna și noul iubit. Cine este, de fapt, Deliric. Are o avere impresionantă

Inna, una din cele mai în vogă soliste de pe meleagurile patriei, de ceva vreme s-a despărțit de impresarul și iubitul ei, Lucian Gîtiţă. Cu toate astea, în showbiz-ul românesc au existat zvonuri, cum că tânăra vedetă ar fi deja într-o nouă relație dar nimeni nu știa exact cine este acesta. Acum s-a aflat!

După multe insinuări și zvonuri, Inna a recunoscut în cele din urmă cine este noul bărbat din viața ei. Este vorba de un fost rapper, actualmente om de afaceri, pe numele său de scenă, Deliric. Pe numele său real, Răzvan Eremia, a lăsat muzica și a devenitun antreprenor cu un business de peste 300 de produse și o cifră de afaceri de 1 milion de euro.

Pentru fanii români de prin anii 90 Deliric a fost un nume important în muzica de gen din România, fiind printre primii artiști care a pus bazele primei case de discuri independente de hip-hop din România, “Facem Records”.

Trupa C.T.C, cu mici succese pe piață, era trupa din care Deliric făcea parte tot în aceeași ani, succesul venind în 2001, cu albumul său solo, ITP (Inspecţia Tehnică Periodică). Albumul a devenit cel mai bine vândut album în mediul online. Dacă ar fi să ne luăm după declarațiile lui Deliric din trecut, am putea spune că a dat norocul peste Inna, și că, de ce nu, în curând s-ar putea să auzim clopotele de nuntă pentru cei doi.

”Preţuiesc familia, sunt un tip care alege să petreacă cât mai mult timp cu familia. Am un cerc de prieteni restrâns, deşi cunosc foarte multă lume. Sunt un om deschis, comunic cu lumea, mă simt bine, dar am încercat să menţin nişte relaţii strânse cu oameni pe care îi cunosc demult şi să construim peste chestia asta. Nu sunt genul care işi schimbă de la an la an prietenii şi cercul de oameni cu care face treaba.”, declara actualul iubit al Innei, Deliric.