Inna și Deliric, imagini fantastice. Cum se distrează noua pereche din showbiz-ul românesc

De când s-a aflat că Inna şi Deliric sunt noua pereche din showbiz-ul românesc, fanii aşteaptă cu mare nerăbdare imagini cu cei doi. Aflaţi în vacanţă, în Dubai, îndrăgostiţii au postat mai multe imagini pe conturile lor de Instagram, semn că se distrează de minune!

Deşi sunt împreună de mai mult timp, abia la finalul lunii august cei doi au decis să îşi recunoască relaţia. Atunci, Inna a postat pe contul său de Instagram o fotografie cu Deliric, alături de un mesaj clar.

De curând, cei doi au dorit să uite de pandemia de coronavirus şi au plecat în vacanţă. Au ales Dubai, locaţie de lux, cu multe activităţi interesante. Inna şi Deliric au dorit să se plimbe pe străzile celebrului oraş din Emiratele Arabe, apoi au mers la un cunoscut circuit de maşini – Autodromul Dubaiului.

Cunoscut în lumea hip-hop din România, Deliric, pe numele său real – Răzvan Eremia, este şi un om de afaceri de succes. Acesta deţine un brand cu o cifră de afaceri care a depăşit un milion de euro. Este vorba despre un magazin cu produse de îmbrăcăminte şi încălţăminte care a prins extraordinar în rândul tinerilor.

Dincolo de scenă şi afaceri, se pare că iubitul Innei este şi un familist convins. Acesta a povestit că este statornic în ceea ce priveşte relaţiile sale.

”Preţuiesc familia. Sunt un tip care alege să petreacă cât mai mult timp cu familia. Am un cerc de prieteni restrâns, deşi cunosc foarte multă lume. Sunt un om deschis, comunic cu lumea, mă simt bine, dar am încercat să menţin nişte relaţii strânse cu oameni pe care îi cunosc de mult timp şi să construim peste chestia asta. Nu sunt genul care îşi schimbă de la an la an prietenii şi cercul de oameni”, declara rapper-ul, în urmă cu ceva timp.