Ce a atras-o pe Inna, de fapt, la Deliric. Cântăreața i-a spus marele secret

Cântăreața, Inna a povestit cum a fost cucerită de Deliric. Care sunt calitățile pe care noul iubit al artistei le are.

Artista a fost pe coperta revistei UNICA, iar începând din toamnă Inna este parte a unui nou și interesant proiect de televiziune. Cântăreața va fi unul dintre jurații emisiunii Masked Singer România. Emisiunea va începe vineri, 11 septembrie, la ora 20:30, la ProTV.

Deliric, pe numele să real Răzvan Eremia, este cântăreț și deține brand-urile PORC și FACEM Records. Acesta s-a apucat de muzică încă de pe vremea când era copil.

Încă de mic, cântărețul și-a compus propriile versuri și a dezvoltat o pasiune pentru muzică . În clasa a IX-a și-a făcut o trupă de muzică cu câțiva prieteni, dar nu a avut mare succes.

“Nu m-am înțeles cu casele de discuri pentru ca nu îmi place sa îmi spună alții ce sa fac. Când am descoperit internetul, la sfârșitul anilor 90, am sesizat o portiță și ca pot sa dau muzica mea direct oamenilor. Ne făceam singuri CD-urile și le vindeam pe forumuri. Am ținut cu dinții sa fiu independent. Muzica am vândut-o direct noi.

Am învățat de unul singur sa fac grafica pentru CD-uri, îmi făceam poze… Și pentru ca rapperii trebuiau sa aibă blugii foarte largi, când eram copil mi-i făceam singur. Am rămas cu visul asta de a face hainele tot eu și am făcut un magazin online, sa vând hainele mele. Am pornit cu trei tricouri în 2011 și acum am ajuns undeva la vreo 300 de produse și la un business cu o cifra de afaceri de aproape 1 milion de euro”, a povestit Deliric, potrivit revistabiz.ro.