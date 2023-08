Inna, imagini superbe din Turcia. Vedeta profită de caniculă pentru a se răcori la piscină

Inna, una dintre cele mai cunoscute artiste din țara noastră, a zburat în afra granițelor pentru a se bucura de câteva zile de relaxare. Frumoasa brunetă a profitat de caniculă pentru a se răcori la piscină în Turcia. Imaginile sunt superbe! Fanii au reacționat imediat. Foto

Secretele siluetei celebrei Inna

Este cunoscută drept una dintre puținele cântărețe din România care au reușit să spargă topurile internaționale de muzică și să se facă remarcate printre străini. Pasionată de activitatea pe care o desfășoară, Inna se bucură de renume peste tot în lume.

Nu doar talentul artistic a ajutat-o să se bucure de foarte mulți fani, ci și fizicul său de invidiat. Pe rețelele sociale și-a construit comunități de milioane de utilizatori online. Unul dintre motive este reprezentat de fotografiile pe care le publică periodic.

Anul trecut, Inna era întrebată despre secretele siluetei sale desăvârșite și a imaginilor perfecte de pe Instagram. Cântăreața a recunoscut la momentul respectiv că folosește și Photoshop pentru ședințele profesionale, puțin program de editare, însă nu numai.

Frumoasa brunetă are șui noroc genetic, după cum chiar ea a mărturisit. Mama Natură a binecuvântat-o pe cântăreață cu forme de invidiat. În plus, artista are mereu grijă la ce mănâncă, face exerciții de fitness și sport și este mereu într-o continuă mișcare, ceea ce o ajută să se mențină în formă.

S-a pozat la piscină, în Turcia

Nu e nevoie să spunem noi mai multe, fiindcă cele mai recente imagini publicate de Inna pe contul său oficial de Instagram, din Turcia, vorbesc de la sine. Cântăreața arată mai bine ca niciodată, astfel încât nu se sfiește să-și arată trupul senzual pe internet.

Inna a decis să se bucure de câteva zile de relaxare într-un resort de lux din Turcia. Cântăreața s-a răsfățat la piscină, având în vedere că temperaturile au fost și se mențin în continuare la nivel canicular. Nu putem să nu remarcăm, însă, că arată excepțional.

Străinii au luat cu asalt secțiunea de comentarii de la postarea Innei. Internauții i-au lăudat apariția lipsită de cusur. Complimentele au curs valuri la adresa frumoasei brunete.