Alimentele pe care Inna nu le mai consumă deloc. A renunțat complet, care este secretul siluetei perfecte

Inna este una dintre cele mai îndrăgite artiste din România. Pe lângă talentul său, artista se poate lăuda și cu o siluetă de vis. Un corp tras prin inel cere însă și sacrificii. De pe lista alimentelor, Inna a tăiat câteva, pe care nu le mai consumă deloc. Află care sunt acelea!

Inna are un program destul de încărcat, iar din acest motiv, foarte multă lume se întreabă cum reușește aceasta să se mențină. Ei bine, aceasta a dezvăluit care este secretul. Potrivit acesteia, un rol important îl joacă și un stil de viață echilibrat. Nelipsit din viața artistei este sportul. Mai mult, aceasta are grijă și la ce alimente consumă. Cu toate acestea, Inna susține că e departe de a fi perfectă. Mai mult, în unele ședințe foto aceasta folosește și Photoshop.

„Sunt departe de a fi perfectă, dar am și noroc genetic, am și grijă ce mănânc, să fac sport, mișcare. Folosesc și Photoshop pentru ședințele foto profesionale, puțin programe de editare. Nu țin dietă și nu am ținut niciodată, dar de peste un an mănânc vegan, am grijă la alimentație. Îmi place să mănânc sushi, îmi plac pastele, hummus, legume”, a declarat INNA pentru VIVA!