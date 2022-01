Înlocuitori pentru cafea. Băuturile care au același efect de energizare

Cu ce poți să mai înlocuiești cafeaua de la prima oră? Există câteva băuturi care au același efect de energizare și au un gust spectaculos. Acestea sunt de mare ajutor pentru cei care doresc să nu mai consume atât de multă cafea.

Cu ce poți să înlocuiești cafeaua: alte băuturi cu același efect

Majoritatea oamenilor consumă cel puțin o cafea pe zi. Deseori ea este dorită la prima oră a dimineții, înainte de muncă sau alături de un mic dejun copios și un pahar de suc de portocale. Mulți simt că nu se pot trezi foarte bine fără băutura aceasta care a devenit foarte importantă pentru unii.

Câțiva depind de ea, alții o beau doar pentru aroma ei. Din păcate pentru ce împătimiți de cafea, nu este indicat consumul mare al acesteia. Nu trebuie să te gândești că este nevoie să renunți cu totul la cafea, ci poți să alternezi sau că o înlocuiești și cu alte băuturi care te ajută să îți dai trezirea înainte de serviciu.

Poate nu știai, dar cafeaua este responsabilă pentru unele tulburări endocrine și dacă este consumată în exces produce tulburări de tranzit intestinal. Ca să eviți astfel de probleme, poți să bei în schimb ceai verde, care este cel mai cunoscut înlocuitor al cafelei clasice. De asemenea, este și un antioxidant puternic.

Nu este indicat să consumi mai mult de 3-5 căni pe zi. O altă opțiune este ceaiul alb, care are vitaminele A, B, C, și E și poate fi băut și de copii. Mai mult decât atât, ceaiul negru are și el beneficii similare, dar el vine cu o cantitate mai mare de cofeină.

Ce alte opțiuni poți avea?

Are un gust deosebit, puternic și aromat și este fantastic dacă îl bei cu puțin lapte. Alte variante ar fi: ceaiul Oolong și ceaiul Matcha. Ambele sunt extraordinare și te ajută și cu dispoziția.

Este recomandat să îți începi ziua echilibrat. De exemplu: poți să alegi să bei o cafea mai tare sau puțin îndoită de lapte, alături de un pahar mare de apă, ulterior să bei ceaiuri cel puțin pe tot timpul prânzului. Dacă simți nevoie, fă-ți o cafea mai slabă la finalul programului de lucru, dar nu exagera cu această băutură.

De asemenea, cacaoa fierbinte îți dă senzația că ți-ai reluat obiceiul, dar în realitate te bucuri de o băutură dulce și care poate fi consumată la orice oră din zi și din noapte.