Ingredientul secret pentru cel mai pufos cozonac. Reţeta Mirelei Vaida, ştiută de la gospodinele din Moldova

Om de televiziune, artistă, mamă, soție și gospodină desăvârșită! Mirela Vaida a explicat, pas cu pas, rețeta mamei sale pentru cel mai pufos cozonac. Prezentatoarea a dezvăluit care este ingredientul secret pentru un desert excepțional.

Rețeta Mirelei Vaida pentru cel mai pufos cozonac

Mirela Vaida are toate motivele să se considere o femeie împlinită. Are o carieră de succes, fiind prezentatoarea uneia dintre cele mai urmărite emisiuni de la Antena Stars, are un soț devotat și are trei copii minunați, ce îi aduc zilnic zâmbetul pe chip și fericirea în suflet.

Vedeta este și o gospodină desăvârșită, își încântă mereu familia cu preparate delicioase, făcute ca la mama acasă. Pe canalul său de YouTube, Mirela Vaida a prezentat, pas cu pas rețeta sa pentru cel mai pufos cozonac cu nucă și rahat.

Ingrediente pentru aluat:

două kilograme de făină albă tip “000”

sare

zahăr

drojdie umedă sau uscată, care se dizolvă în lapte călduț un pic de unt gras şi smântână grasă o lămâie dată pe răzătoare

esenţe

7-8 ouă

lapte cald

apă minerală

Ingrediente pentru umplutură:

rahat tăiat cubuleţe, dat prin zahar pudră

un kilogram de miez de nucă

zahăr

cacao

lapte esenţe (de rom, lămâie și portocală)

stafide

Mod de preparare

Ingredientul secret, cel care va garanta că vei scoate din cuptor cozonaci pufoși, este apa minerală, aceasta va afâna aluatul.

„Într-un vas în care am pus făina de grâu, presar sare, zahăr, drojdia dizolvată în laptele cald și începem să amestecam. Nu vă gândiți că trebuie să respectați un anume gramaj, ci puteți pune după ochi. După ce ați făcut acest amestec, adăugați unt, câteva linguri de smântână și între patru și șase ouă la un kilogram de făină. Apoi adaug, pe rând, șase gălbenuşuri şi amestecăm. Mai pun şi pun lapte, să se omogenizeze. Pun coaja de lămâie rasă şi amestecăm bine. Adaug un pic de esenţă de rom, portocală şi lămâie. Începem să omogenizăm, mai punem puţin lapte şi apă minerală, pentru a afâna acest aluat. Deja încep să frământ coca. Este galben de la gălbenuşurile de ouă, aşa se face în Moldova. Eu nu l-am făcut cu foarte multe ouă, dar tot se cunoaşte şi vede, pentru că aşa se trebuie să arate un cozonac. O să-l las aluatul la dospit vreo oră, acoperit”, a dezvăluit Mirela Vaida în videoclipul publicat pe canalul ei de YouTube.

În timp ce aluatul este lăsat la dospit, ne vom ocupa de umplutură.

„Puneți într-un vas zahărul, pudra de cacao, miezul de nucă și peste ele turnați puțin lapte, esența de rom, lămâie și portocală. Amestecați pentru a obține o pastă omogenă. Ungeți tavile de copt cu unt. După ce a crescut aluatul, îl iau şi îl împart în patru, deoarece o să fac doi cozonaci împletiţi. Începem să întindem aluatul şi punem multă umplutură de nucă pe fiecare bucată. Acum, peste umplutură, punem rahat şi stafide. Apoi rulăm fiecare bucată şi împletim, două cu două, şi îi punem în tăvi. Îi mai acoperim încă zece minute, timp în care încălzim cuptorul. În acest timp, am pus un gălbenuş cu ulei de măsline, cu care vom unge cozonacii înainte să îi punem la cuptor. La copt, îi lăsăm aproximativ 45 de minute. După ce sunt copți și îi scoatem din cuptor, îi presărăm cu zahăr pudră”, a mai explicat Mirela Vaida.

