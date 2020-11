Ingredientele care îți întăresc murăturile. Secretul e aici: ce trebuie să pui în apă, de fapt

Care este ingredientul secret al gospodinelor atunci când vine vorba despre murături? Cum să-ți ias crocante și gustoase? Trebuie să pui ceva anume în apă și să le prepari cu grijă. Care sunt pașii la care trebuie să fii mai atent?

Rețetă pentru murături. Cum să-ți iasă crocante?

Murăturile se pun de obicei la începutul toamnei, atunci când legumele și fructele sunt în plin sezon. Cu toate astea, ultimul tren e și în noiembrie, când le poți pune la saramură și te poți bucura totuși de o garnitură delicioasă în jurul sărbătorilor de iarnă. Deși pare foarte ușor, pentru că nu sunt mulți pași de îndeplinit, poți să dai greș foarte ușor cu murăturile care de cele mai multe ori îți ies prea moi. Românii preferă să pună fructe și legume la fermentat precum: roșii coapte, gogonele, pepenași, varză, castraveți, morcovi, sfeclă smd. Desigur că rețetele variază, precum arată și vorba din popor: „câte bordeie, atâtea obiceie”.Poți urma orice mod de preparare, dar e important să nu uiți de micile scerete precizate mai jos. Pentru a prepara cele mai bune murături, tari și crocante, trebuie să ții cont de următoarele secrete din bucătăria gospodinelor:

Sarea – ingredient foarte important (gronjoasă)

Adaugă condimente potrivite – piper boabe, cimbru, boabe de muștar, bețe de mărar, hrean, etc.

3 Atenție la recipiente! – borcanele în care le pui peste luni trebuie să fie curate și dezinfectate, iar capacul trebuie să se închidă cu etanș pentru că tocmai aerul e cel care amplifică aspectul și textura moale

Ingrediente murături asortate

gogonele

conopida

gogosari

castraveti

morcovi

varza alba/rosie

mere

catei de usturoi

foi de dafin

piper boabe (rosu, verde, negru si alb)

sare grunjoasa neiodata

boabe de mustar

flori de marar uscate

apa

Mod de preparare

-Pentru a face aceste muraturi asortate, trebuie sa incepi prin a spala si a steriliza borcanele alese; la aceasta reteta, cantitatea de ingrediente folosita depinde de numarul si marimea borcanelor, deci o poti adapta, dupa nevoie.

-Alege o oala incapatoare si pune la fiert saramura pentru aceste muraturi asortate: pune 1 lingura de sare grunjaoasa la 1 litru de apa (evident, cantitatea de saramura pe care o prepari depinde tot de numarul si marimea borcanelor alese pentru muraturi).

-Spala bine toate legumele, curata usturoiul si morcovii de coaja, curata gogosarii si merele de miez, taie varza, castravetii, gogonelele, gogosarii, merele si morcovii in felii, iar conopoida in buchetele.

-Umple borcanele cu muraturile asortate, punand in fiecare felii de castraveti, morcovi, gogonele, mere, varza si gogosari, 2-5 catei de usturoi, 2-5 foi de dafin, 1-3 linguri de boabe de piper, 1-2 linguri de boabe de mustar si, la final, cate o floare de marar uscata.

-Toarna saramura fiarta deja si racita usor borcanele de muraturi asortate, pana aproape atinge buza de sus, astfel incat sa acopere complet legumele.

-Pune capacul si lasa borcanele la racit complet, apoi depoziteaza-le intr-un loc umbrit din balcon sau in camara. (Sursa: sanovita.ro)