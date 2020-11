”Laba”, rețeta de usturoi murat a chinezilor face furori. De ce cățeii devin verzi

Câteodată se întâmplă atunci când gătești sau murezi usturoiul, ca acesta să capete o culoare turcoaz. În special, dacă vrei să impresionezi o persoană apropiată cu un fel de mâncare ori să-i oferi un borcan cu murături, poate crede că este ceva în neregulă. Însă, este sigur să mănânci înverzit?

”Laba”, rețeta de usturoi murat a chinezilor face furori

Usturoiul are în conținut un compus din sulf fără miros, numit aliină, plus o enzimă numită alinaza. Atunci când un cățel de usturoi este în stare naturală, întreagă, cele două substanțe chimice au o interacțiune redusă, iar usturoiul nu are miros.

Când usturoiul este tăiat sau zdrobit, cele două enzime sunt expuse mai mult și interacționează între ele, creând astfel un compus numit alicină (substanța activă din usturoi). Aceasta este cea care dă usturoiului mirosul înțepător și unic.

Culoarea albăstrie se formează când usturoiul este combinat cu un acid (precum oțetul) sau când intră în contact cu minerale din anumite metale (cum ar fi cupru, aluminiu, fier și staniu). Aceste minerale pot proveni din vase ce conțin aceste metale sau din urme de minerale din apă. Usturoiul care a devenit verzui în timpul curățării sau gătirii poate fi consumat, deoarece culoarea nu are nici un efect asupra gustului.

Laba, rețetă de usturoi din China

Aceasta murătura poate fi servită alături de carne sau de alte preparate grase. Cu privire la beneficii, consumul de usturoi murat stimulează pofta de mâncare, reduce senzația de greată și ajută la îmbunatățirea digestiei, potrivit Clickpentrufemei.ro.

Ingrediente:

2 căpățâni de usturoi;

240 ml de oțet de orez alb;

1 lingură de zahăr tos.

Modul de preparare

Se curăță cățeii de usturoi. Îi transferăm într-un recipient etanș, adaugăm apoi zahărul și turnăm oțetul. Strângem foarte bine capacul și depozităm recipientul într-un loc uscat și răcoros, ferit de razele soarelui. Astfel, după săptămână sau două, usturoiul murat se poate servi.

Cum putem preveni colorarea usturoiului

Dacă nu îți place usturoiul verzui, poți atunci să încerci următoarele soluții de prevenire: