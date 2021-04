”Îngerul protestelor” din România, în stradă la 83 de ani. Ce vrea de la Guvern: ”Ce, suntem animale?”

Uneori viața ne pune la încercări grele. Dacă mai adaugi la asta și o pensie de nimic, e clar că situația este foarte gravă. România este curpinsă, di nou, de febra protestelor, majoritatea împotriva restricțiilor impuse de autorități. La fel ca în Decembrie 1989, mulți vor libertate și pentru asta sunt dispuși să stea în stradă. Printre protestatarii acestor zile din București se numără și un veteran de 83 de ani. ”Îngerul protestelor”, cum este supranumit, are 83 de ani și știe de ce a ieșit în stradă.

Tensiunile din ultima vreme și privarea de anumite libertăți a scos lumea în stradă, în aproape toată țara. Cum era de așteptat, tonul l-a dat Capitala, lumea ieșind încă de duminică pe străzile Bucureștiului. Printre manifestanții din Piața Universității și Piața Victoriei se află și un personaj, ajuns la venerabila vârstă de 83 de ani. Lumea a ajuns să-l cunoacsă și i-au dat porecla ”Îngerul protestelor”.

Domnul Filip, alături de ceilalți protestatari, își dorește libertate, așa cum și-a dorit-o și în Decembrie 1989, când s-a aflat în fața taburilor. Ca mulți alți pensionari și ”Îngerul protestelor” spune că a ajuns la această vârstă cu o pensie mizeră și că de-abia își duce zilele care i-au mai răms. Ca el mai sunt mulți alți pensionari, cu pensii de nimic, și care încearcă să supraviețuiască.

”Am fost în Piața Universității și în ’89 am stat pentru libertate eu am venit pentru libertate. Să fim liber, să nu fim obligați să stăm în casă, să nu putem vorbi.

În România anului 2021 există peste 5 milioane de pensionari, mulți dintre aceștia cu pensii de nimic. În situația în care se află România acestor zile, acești bătrâni sunt sortiți uitării și sărăciei. Mulți dintre ei, la fel ca în cazul domnului Filip, încearcă să supraviețuiască cu banii pe care-i primesc de la stat. ”Ingerul protestelor” povestește că cei 220 de lei pensie de-abia îi ajung să-și ducă traiul și să-și cumpere medicamentele.

”Am o pensie și dacă îmi ia din pensie ce mă fac? Am 220 lei pensie, adică îmi trebuie pentru medicamente, nu pot să plec în concediu în afară că mă limitez la banii ăștia. Eu am muncit 43 de ani neîntrerupt, dar mulțumesc de Dumnezeu atât cât am tot cu ăștia mă întind.

Am fost la munca de jos, am ajuns tehnician, apoi am ajuns la centrala Centrocoop, am fost șeful CTC, am avut 32 de secții de producție pe care le controlam din punct de vedere calitativ.”, a mai povestit ”Îngerul protestelor”.