Informații de ultimă oră despre starea Monicăi Anghel după ce a făcut covid-19. Marcel Pavel rupe tăcerea

Sunt informații de ultimă oră despre starea de sănătate a artistei Monica Anghel, infectată cu coronavirus deși s-a vaccinat. Cel care a făcut dezvăluiri despre situația Monicăi Anghel a fost bunul ei prieten, Marcel Pavel.

Artistul a dezvăluit că a vorbit recent la telefon cu Monica Anghel, iar aceasta i-a transmis că ”este ok”. Se pare că artista ține legătura în permanență cu medicul ei de familie și urmează toate indicațiile. Dar nici Marcel Pavel nu cunoaște informații suplimentare despre starea de sănătate a Monicăi Anghel, însă speră ca ea să aibă o formă ușoară a bolii, având în vedere faptul că ea este vaccinată anti-covid cu schema completă.

Artistul a mai spus că este foarte important ca oamenii să se protejeze în această perioadă mai ales, el fiind, de altfel, unul dintre cei care s-au infectat cu temutul virus.

„Ce știu despre Monica este și ce știți voi. Alaltăieri am vorbit cu ea și mi-a zis că e ok. Nu cunosc mai multe detalii. Totuși e vaccinată și s-a îmbolnăvit. Toată lumea e bulversată în perioada asta.

Pe mine mă înjura lumea, anul trecut, când era să mor, că sunt plătit, că mint. Nu e de glumit. E o nenorocire de virus. Eu am fost printre primii mediatizați și am fost atacat. E o boală foarte perversă. Eu cred că Monica are o formă ușoară. Ține legătura cu medicul ei cu siguranță și urmează tratamentul. Mai multe nu cunosc”, a declarat Marcel Pavel pentru Fanatik.