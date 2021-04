Informații de ultimă oră despre starea Mioarei Roman. Catinca, fiica ei, a făcut anunțul azi (exclusiv)

Catinca și Oana Romna au decis să petreacă Sărbătorile Pascale alături de mama Mioara Roman, aflată de câteva săptămâni la un centru de tratament pentru persoane vârstnice cu probleme de sănătate. Detalii despre starea acesteia și despre cum au în plan fiicele să o fericească de Paște.

Catinca, fiica cea mare a Mioarei Roman, fostă profesoară de limba arabă și fosta soție a fostului premier Petre Roman, a vorbit despre cum va fi Paștele anul acesta în familia ei.

„O să o luăm pe mama de Paște acasă, o să stea la Oana, ea are locuința mai mare plus o grădină foarte frumoasă. Eu o să gătesc tot ce trebuie, drob și friptură din carne de miel, ca să fie bine și frumos, ca în orice familie. Gătitul este una dintre pasiunile mele, așa că nu este nicio problemă pentru mine. Doar cozonac am mai comandat, atât”, a povestit Catinca pentru Impact.