EXCLUSIV Un celebru solist român, stabilit la Paris, face dezvăluiri-șoc: ”Mi s-au oferit mii de euro ca să mă însor cu Catinca Roman!”

Vă mai amintiți de Claudiu Mirică, solistul trupei ”Stigma?” A părăsit România, în urmă cu zece ani și s-a stabilit în Franța, unde a absolvit o școală de restaurare a operelor de artă. Artistul ne-a povestit, în exclusivitate pentru impact.ro, despre viața boemă din Paris, despre marea pasiune, muzica, despre relația șubredă cu fostul lui coleg de scenă, Cornel, dar și despre Catinca Roman, pe care a adorat-o, în urmă cu 11 ani. Dezvăluirile lui Claudiu Mirică despre fiica vitregă a lui Petre Roman sunt de-a dreptul savuroase.

Bună, Claudiu! De zece ani ai părăsit România, în plină glorie cu trupa ”Stigma”. Cum îți merge în Franța?

Înainte de toate, vreau să-ți spun că anul acesta, în aprilie, se fac 10 ani de când am părăsit România. Nu aveam pe nimeni aici, mi-am luat doua bagaje și am plecat. Total inconștient, dar sunt foarte fericit că am făcut acest pas, deși nu mi-a fost întotdeauna ușor. A fost visul meu să trăiesc la Paris, așa că am reușit să mi împlinesc acest vis.

”Am primit un mic ajutor social pe timpul pandemiei, iar, în paralel, am început o școală de restaurare a operelor de artă”.

Cu ce te ocupi acum, ai rămas în domeniul artistic? Cum te-ai adaptat?

Din 2014, de când am absolvit o Școală de Audiovizual, sunt realizator video, în freelance. Am lucrat, printre altele, pentru concertele grupului RTL – M6, dar și pentru câteva galerii de artă foarte cunoscute la nivel internațional. În 2020, trebuia să încep o colaborare cu o firmă cunoscută de cosmetice, însă, din cauza pandemiei, tot ce înseamnă activitate de marketing și de promovare a fost sistată. Am primit un mic ajutor social pe timpul Covid-19 iar, în paralel, am început o școală de restaurare opere de artă (o veche pasiune). De câțiva ani, am început să investesc în artă, așa că, anul trecut, mi-am vândut o parte din colecție, așa am reușit să trăiesc destul de confortabil. Sper să revin la realizarea video, anul acesta, în paralel cu restaurarea de artă (mi-am amenajat acasă un mini-atelier).

”Îmi lipsește, cel mai mult, s-o văd pe sora mea, încerc s-o conving să vină la Paris”

Nu ți-e dor de cei dragi, din București? Cât de des revii în țară?

Vin în România cam o dată pe an, pentru o săptămână, în vacanță, au fost însă ani în care nu am venit deloc. În 2020, am fost chiar înainte de lockdown, din păcate, din cauza unui deces în familie. Încerc s-o conving pe sora mea să vină la Paris, în februarie, dar nu prea știm ce se va întâmpla, cred că asta îmi lipsește cel mai mult, s-o văd pe sora mea. Pe locul 2, cafenelele, muzeele și expozițiile.

”Catinca Roman este o femeie foarte specială, diferită, pe care nu am reușit întotdeauna s-o înțeleg”

La un moment dat s-a zvonit că tu și Catinca Roman v-ați iubit, ați avut și o colaborare muzicală. Ai mai păstrat legătura cu ea?

Nu am mai văzut-o pe Catinca de peste 10 ani. Deși tare mi-aș fi dorit, dar nu am reușit să mă organizez, când am venit în țară. Sper că, în curând, ne-am mai trimis mici mesaje via Facebook. Cred că este o femeie foarte specială, diferită, pe care nu am reușit întotdeauna s-o înțeleg. Noi nu am făcut altceva decât să realizăm o piesa împreună, ca o glumă între noi, însă mediatizarea excesivă a fost în detrimentul nostru.

”O televiziune din România mi-a propus o sumă importată de bani, mii de euro, pentru a mă căsători, în direct, cu Catinca Roman. Voiau să ne transforme într-un cuplu gen Botezatu-Drăgușanu”

La un moment dat, tu și Catinca Roman ați fost la un pas de nuntă…

A fost o presiune enormă din partea televiziunilor, care își doreau să ne transforme într-un cuplu gen Botezatu-Drăgușanu, lucru care ne-a dezgustat. Îmi amintesc că o televiziune mi-a propus o sumă importată de bani, mii de euro, pentru a mă căsători, în direct, cu Catinca Roman și, sub contract, să facă din noi o telenovelă cu certuri, scandaluri, divorț, etc. Bineînțeles că nu am acceptat. Nici nu i-am spus Catincăi. Am realizat că așa-numitul show-biz românesc se schimbă. Eu voiam doar să cânt, nu să-mi spăl nădragii la TV. A fost unul dintre motivele plecării mele din țară: mi-am dat seama că nu am să fac acest compromis. Tot circul ăsta nu era pentru mine, așa că am preferat să iau totul de la zero, cu toate riscurile.

”Eu și Cornel, colegul meu din trupa ”Stigma”, nu ne-am înțeles niciodată. Acum, el locuiește în Anglia”

Ai cântat, alături de Cornel, în trupa ”Stigma”. Au existat și mari tensiuni, între voi…

Cu Cornel nu am rămas în contact. Din păcate, nu ne-am înțeles niciodată, deși am avut mereu o admirație pentru el, ca artist. Nu am reușit să comunicăm, din păcate, și asta încă de la început, când m-a acceptat în trupa ”Stigma”, probabil pentru că i-a plăcut vocea mea, dar nu a căutat deloc să mă înțeleagă ca om. Și cred că nici eu nu am reușit, deși am încercat. Am auzit că trăiește în Anglia, sper că încă mai face muzică, pentru că era foarte talentat.

”M-am filmat singur în casă, pentru noul videoclip” și i-am trimis imaginile lui Radu Nechit, care a realizat clipul în România”

În Franța ai mai avut recitaluri, ce șanse ai acolo cu muzica?

De când am plecat, am avut un soi de fobie pentru cântat, pentru muzică. Poate pentru că a fost pasiunea vieții mele și pentru că mi-a fost teamă că voi regreta plecarea mea din România. Anul trecut însă, în timpul lockdownului, am lansat o piesa nouă, ”ONE LOVE”, realizată prin corespondență cu vechiul meu colaborator George Popa. M-am filmat singur în casă și i-am trimis imaginile lui Radu Nechit, care a realizat clipul în România. Nu intenționez să redevin artist profesionist, dar vreau să lansez câteva piese. Spre exemplu, am profitat de faptul că nu eram „închiși”, vara trecută, și am filmat un nou clip. O să-l lansez anul acesta. L-am filmat în Paris.

”În Franța, în pandemie, atmosfera nu e veselă, oamenii sunt deprimați, vaccinarea nu avansează”

Ce restricții sunt, în Paris, la vreme de pandemie?

În Paris este o interdicție de a ieși din casă, între orele 20.00 și 5 dimineața, dar sunt anumite zone în Franța în care interdicția începe de la ora 18.00, din cauza faptului că s-a descoperit acolo varianta „engleză” a virusului, care se răspândește mult mai rapid. În rest, restaurantele și teatrele sunt închise de câteva luni și nu se intenționează redeschiderea lor. Nu e ca-n Anglia, dar nu se știe dacă vom avea și noi un lockdown total. Pe scurt, atmosfera nu e veselă, oamenii sunt deprimați, vaccinarea nu avansează.