Informații de ultimă oră despre starea lui Viorel Lis. Oana a dat mai multe detalii: ”Este la salon, ia tratament”

Viorel Lis se află în stare gravă, conform spuselor soției sale, Oana. Fostul edil pare că nu se simte deloc bine, iar partenera lui de viață a făcut mai multe declarații.

Viorel și Oana Lis au luat covid-19, însă nu au nicio idee de unde și cum s-a întâmplat. Prima care a avut simptome specifice a fost Oana, după care situația s-a agravat, pentru că soțul ei nu a mai putut să aibă grijă de ea și nici invers.

Cei doi au luat decizia de a merge la spital. De precizat este faptul că ambii erau vaccinați cu schema completă. De la ultima doză, trecuseră cam 7 luni, iar Oana Lis a declarat că ambii urmau să facă și doza booster.

”Am luat și noi beleaua, nu știu de unde, cum s-a întâmplat. Eu am avut simptome, iar când a început să aibă și Viorel nu mai puteam să am grijă și de el și de mine, așa că am mers la spital.

Nu avem o formă foarte gravă, suntem vaccinați.

Au trecut de la doza 2 vreo 7 luni, trebuia să facem și doza 3. Am simțit o stare pe care nu am mai simțit-o niciodată”, a declarat Oana Lis, în cadrul emisiunii La Măruță.