Informații de ultimă oră despre starea Elenei Merișoreanu. Cum se simte după operație EXCLUSIV

Operată la genunchi, chiar de sărbători, Elena Merișoreanu a fost externată de câteva zile și urmează, în prezent, un program de recuperare, la domiciliu. Potrivit declarațiilor făcute în exclusivitate pentru playtech știri, artista va putea reveni pe scenă abia peste două luni și jumătate, când va fi refăcută complet. În ceea ce privește intervenția chirugicală suferită la Spitalul de Ortopedie „Foișor”, Elena Merișoreanu ne-a dezvăluit că a fost tot timpul conștientă, dat fiind faptul că a fost operată fără anestezie totală.

Elena Merișoreanu, în vârstă de 72 de ani, a suferit o nouă intervenție chirugicală, la genunchi, la Spitalul de Ortopedie „Foișor”, la medicul care o operase în urmă cu câțiva ani și la piciorul drept. La câteva zile de când a fost externată, aceasta ne-a mărturisit că se simte neașteptat de bine.

În ceea ce privește intervenția chirugicală suferită, artista ne-a spus că aceasta a avut loc cu anestezie locală, motiv pentru care a fost conștientă tot timpul și știe tot ce i s-a făcut.

„Operația a durat cam două ore, nu m-au adormit, a fost fără anestezie totală, am știut tot. Apoi am fost la terapie, nu am avut dureri că mi-au pus o perfuzie. Am fost conștientă tot timpul.

Înainte mi-am făcut toate analizele, care au ieșit foarte bine. S-a mirat dl profesor de la Obreja, care mi-a zis că am niște analize de fată mare. M-am operat tot la profesorul – doctor Stoica și la echipa lui minunată, la Foișor sunt niște doctori extraordinari și condiții foarte bune”, a adăuga aceasta.