De ce nu se poate opera Elena Merișoreanu deși are probleme de sănătate. Biata de ea! (exclusiv)

Elena Merișoreanu nu va cânta vara asta pe litoral, deși la cei 73 de ani primește oferte la fel de multe ca în tinerețe. Artista a refuzat însă orice job pe litoral. De asemenea, artista își va face concediul în țară și nu va pleca peste hotare. Artista are unele probleme de sănătate la care trebuie să fie atentă.

Elena Merișoreanu nu are voie să stea la soare și a preferat să aleagă joburi din alte zone ale țării și nu de pe litoral. Ea a spus că preferă muntele în locul litoralului.

„Eu nu mă duc pe litoral. Sunt operată de glandă și nu am voie la mare, la soare. Am concerte multe prin țară și le selectez. De o viață numai alerg. Am din ce trăi, am familia aranjată, avem pensii mari. M-au chemat și de Sfânta Marie să cânt pe litoral la un hotel foarte mare unde au și orchestră și le-am zis că nu.

Nu mai îmi place la mare, prefer muntele. Am avut, recent, spectacol la Comarnic, de Ziua Drapelului și a fost extrem de frumos, cu Ionuț Dolănescu, Irina Loghin, Fuego. Lumea e dornică să ne asculte. După atâția ani, lumea mă iubește și mă primește atât de frumos. Sâmbătă am cântat la un eveniment al unei familii extrem de bogate. Am primit mai mult decât la două nunți”, a spus Elena Merișoreanu pentru Impact.ro.