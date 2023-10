Informații de ultimă oră despre starea de sănătate a lui Bruce Willis. Nu mai poate să comunice

Actorul Bruce Willis se confruntă cu o boală gravă care i-a afectat cariera. În 2022, el a fost diagnosticat cu o formă de afazie și demență frontotemporală, care implică pierderea progresivă a abilităților de comunicare și de înțelegere. Află noi informații despre starea de sănătate a starului de la Hollywood.

Starea de sănătate a lui Bruce Willis se deteriorează din ce în ce mai mult, potrivit apropiaților actorului. După ce a fost diagnosticat cu afazie și demență în 2022, se pare că situația este pe zi ce trece mai rea, obligându-l să renunțe la cariera sa care l-a consacrat.

Afecțiunea sa presupune pierderea progresivă a capacității de a înțelege și de a comunica, cauzată de leziuni sau daune într-o anumită zonă a creierului.

În ciuda acestui fapt, starul de la Hollywood continuă să primească sprijin necondiționat și afecțiune din partea familiei și a prietenilor apropiați, care nu l-au abandonat niciodată în momentele dificile.

Glenn Gordon Caron, creatorul serialului ”Moonlight”, care l-a consacrat pe Bruce Willis în anii ’80, a oferit noi informații privind starea actorului. Acesta a spus că Bruce Willis întâmpină dificultăți majore în comunicare din cauza demenței frontotemporale, cu care a fost diagnosticat .

”Procesul [pentru a pune Moonlighting pe streaming] a durat destul de mult timp, iar boala lui Bruce este o boală progresivă, așa că am putut să comunic cu el, înainte ca boala să-l facă la fel de incomunicabil ca acum, despre speranța de a readuce serialul în fața oamenilor.

Știu că este foarte fericit că spectacolul va fi disponibil pentru oameni, chiar dacă nu-mi poate spune asta. Când am reușit să petrec timp cu el, am vorbit despre asta și știu că este încântat.”, a declarat Caron pentru New York Post.