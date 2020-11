Informații de ultimă oră despre Nicolae Botgros. Ce se întâmplă acum cu artistul

Chiar fiul marelui dirijor a spus că se teme ca Nicolae Botgros să nu pățească ceva, deoarece veștile din partea medicilor Institutului de Medicină Urgentă din Chișinău nu erau tocmai bune. După ce a suferit o lună de zile, timp în care nu și-a văzut familia, fiind izolat complet, maestrul a făcut testul pentru coronavirus și a fost declarat negativ și vindecat.

”Am urlat ca un câine săptămânile astea! Știi cum e să urli ca un câine? În singurătate și izolare totală? Nu mi-am văzut familia, copiii, de o lună… mi-era tare dor de oameni. De oameni îmbrăcați altfel decât medicii. Dar am înțeles că Dumnezeu mă iubește! Aveți grijă de voi!”, a declarat Nicolae Botgros după ce a ieșit de la ATI, potrivit Spynews.ro

Purtătoarea de cuvânt a Instituitului de Medicină Urgentă a dat vestea precum că Nicolae Botgros a fost externat. Aceasta a afirmat faptul că starea maestrului va fi monitorizată în continuare.

Potrivit Ministrului Sănătății din Republica Moldova, dirijorul a primit un tratament coordonat cu Spitalul Universitar din Paris, tratament corespunzător pentru refacerea cât mai rapidă a maestrului.

După incendiul puternic de la Filarmonica Națională, Nicolae Botgros se arăta extrem de afectat. Dirijorul a mărturisit la Antena Stars că este o situație foarte tristă pentru toți artiștii care au muncit ani la rând în acest loc.

”Ieri am fost la fața locului și am văzut cum arde pianul de sute de mii de euro, cum arde arhiva, tot ce era legat de cultura noastră s-a dus pe apa sâmbetei. Sunt experții care o să vorbească. Acolo am lucrat 20 și ceva de ani. Este regretabil că nu o să mai vedem niciodată Filarmonica cu pereții ăia îmbibați de muzică și de cultură” a spus maestrul Botgros.