Informații de ultimă oră despre Elena Merișoreanu. Vedeta a mărturisit de pe patul de spital ce tratament primește

Au apărut noi informații despre marea cântăreață de muzică populară Elena Merișoreanu. Cum se simte artista după ce s-a infectat cu noul coronavirus. Vedeta a mărturisit de pe patul de spital ce tratament primește.

Elena Merișoreanu are Covid-19. Cunoscuta artistă este internată în spital, după ce starea sa de sănătate s-a agravat. Interpreta de muzică populară acuza o stare de rău de o săptămână, însă a considerat că răceala puternică nu are legătură cu noul coronavirus. Celebra artistă era vaccinată cu schema completă.

În cele din urmă, fiica ei i-a făcut mamei sale un test antigen, iar rezultatul a fost unul pozitiv. Din păcate, starea ei de sănătate nu era deloc bună, așa că a fost chemată o Ambulanță pentru ca aceasta să fie dusă la spital. Ulterior, Elena Merișoreanu a fost internată la Institutul Matei Balș din București.

În ediția de luni, 20 septembrie, a emisiunii „La Măruță”, celebra cântăreață de muzică populară a intrat în direct, prin telefon. De pe patul de spital, aceasta a dezvăluit ce tratament primește împotriva infecției cu Sars-Cov-2.

Vaccinată cu ambele doze, Elena Merișoreanu nu-și explică de unde a luat noul coronavirus. Nici măcar medicul său de familie nu a bănuit că ar putea fi infectată cu Covid. Nu se gândea o clipă că se va infecta.

”Am fost răcită acum o săptămână rău de tot. Mă ustura în gât și mi-au spus medicii că așa începe acest Covid-19. Nu a avut nimeni din familie, dar poți să știi la evenimente, câtă lume e, cine e bolnav? Mai respectă cineva, ceva, în ziua de azi? Nu știu de unde am luat, am fost la evenimente. Fac doar perfuzii, altceva nimic. Starea mea e foarte bună, dacă ar fi să plec, aș pleca mâine. Sunt internată de vineri seara.

Sunt vaccinată cu ambele doze, ultima am făcut-o la sfârșitul lui aprilie – 1 mai. Cine a făcut dozele, face o stare ușoară. Eu nu am făcut febră deloc, am dat-o și pe aerul conditionat…Nu mă gândeam să iau. Medicul de familie m-a tratat pentru răceala până când nu am mai avut miros sau gust. Atunci mi-a făcut test, am ieșit pozitivă și a chemat salvarea. Copiii și nepoții nu au nimic, ei nu stau cu noi. Și-au făcut toți testele”, a mărturisit Elena Merișoreanu pentru emisiunea lui Cătălin Măruță.