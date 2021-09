Informații de ultimă oră despre Elena Merișoreanu. În ce stare se află și cât mai stă în spital

Elena Merișoreanu trece prin momente dificile după ce a fost diagnosticată pozitiv cu virusul COVID-19. Celebra cântăreață de muzică populară se află internată la Spitalul Matei Balș din Capitală de câteva zile. Care este starea ei actuală de sănătate.

Reputata artistă de muzică populară Elena Merișoreanu a fost infectată cu virusul COVID-19 și transferată de urgență la Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș” din Capitală, acolo unde se află internată de câteva zile.

Starea de sănătate a artistei este una stabilă, fiind monitorizată cu atenție și grijă de către cele mai competente cadre medicale. Inițial, Elena Merișoreanu a crezut că este vorba despre o banală răceală, dar lucrurile au devenit din ce în ce mai serioase.

Vedeta s-a simțit mai rău și a trebuit să fie transportată de urgență la spital. Deși a fost vaccinată cu ambele doze anti-COVID, cântăreața tot a contactat virusul nemilos. Cu toate acestea, Elena Merișoreanu a mărturisit că nu a făcut febră

„Mă simt destul de bine. Nu am avut nevoie de oxigen, nu am făcut febra, mi au făcut doar perfuzii cu tratament anti-Covid19. Situația e mult mai buna de când am venit. Eu deși am vaccinurile făcute, se pare că tot l-am luat, însă dacă nu le aveam poate aveam o stare mai grava.

Boala se ameliorează destul de repede. Acum a venit doamna doctor și mi au spus ca totul e spre bine. Deci cred că mai stau o săptămână-doua, nu știu.”, a declarat Elena Merișoreanu la Antena Stars.