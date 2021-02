Informații de ultimă oră despre Andra Măruță. În ce stare se află, veștile nu sunt deloc bune

Andra, Cătălin Măruță și fiica lor, Eva, au fost confirmați cu noul coronavirus. Întreaga familie stă izolată. Prezentatorul Pro TV și-a improvizat un studio și transmite emisiunea zilnică de acasă. Cuplul a rămas fără gust și miros, însă cântăreața mai are și alte simptome. Noi detalii despre starea sa de sănătate.

Informații noi despre starea de sănătate a Andrei

Andra a făcut declarații despre starea sa de sănătate, dar și despre noile activități ale familiei, după ce au aflat vineri seară că sunt infectați cu noul virus. Cântăreața nu a fost prezentă ieri pe site-urile de socializare, iar astăzi a revenit cu explicații.

„Am ieșit afară stă stau puțin la soare. Ieri iar nu am mai fost atât de activă pe online, pentru că iar a fost o zi din aia cu dureri musculare, dar astăzi mă simt mai bine și profit de soarele ăsta frumos. Am ieșit puțin pe terasă. Sunt bine, vă țin la curent cu starea mea. E mult mai bine astăzi, mă simt foarte bine și sper din suflet să treacă cât mai repede această perioadă, pentru că îmi doresc să revin la normal”, a povestit Andra la InstaStory.

Eva, de asemenea diagnosticată cu noul virus, este cea mai activă dintre toți

„Starea mea de sănătate este bună, am doar stări de febră spre seară. În rest, mai tușesc din când în când. Într-adevăr, am rămas fără gust, fără miros. E extrem de ciudată senzația. Andra este și ea infectată, ea are ceva dureri musculare.

Eva e cea mai energică, nu are nici o treabă. David ne roagă să-i facem teste în fiecare zi, se teme să nu iasă și el pozitiv. Dacă nu o să mi se agraveze starea, cred că o să trec cu bine de acest virus. Mi-am făcut teste săptămâna trecută în fiecare zi și vineri seară abia am ieșit pozitiv”, a spus Măruță.

”La Măruță” continuă

Cătălin Măruță nu a renunțat la emisiunea lui de la Pro TV nici după ce a aflat că este infectat cu SARS-CoV-2, fiind nevoit să stea izolat, la domiciliu. Pentru că se simte bine și nu are simptome foarte grave, moderatorul și-a amenajat un mic studio la el acasă, în sufragerie, de unde își întâmpină inviații ajunși fizic în platou. El stă pe canapeaua lui și intervine în emisiune de câte ori este cazul. Pe perioada celor 14 zile cât Măruță se află în carantină, desemnați să se ocupe de show sunt Magitot sau actorii din Las Fierbinți Costi Diță, Mihai Bobonete și Mihai Rait.