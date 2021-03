Informații de ultimă oră despre agresoarea Mirelei Vaida. Ce se întâmplă cu femeia

Sunt informații de ultim moment despre agresoarea Mirelei Vaida, femeia care a pătruns vineri în platoul Acces Direct complet dezbrăcată, atacând-o cu o bucată de cărămidă pe prezentatoare și strigând ”dă-mi banii”. Ce s-a întâmplat după ce aceasta a ajuns pe mâinile oamenilor legii.

Informații de ultimă oră despre agresoarea Mirelei Vaida

Momente cumplite vineri la Acces Direct, după ce Mirela Vaida a fost atacată de o necunoscută în timp ce aceașta își prezenta un caz. Din fericire, Mirela Vaida a reușit să se ferească din calea pietroiului care venea țintă spre ea. A venit imediat și un operator și a intervenit, mobilizând-o pe femeie până la sosirea oamenilor legii. După acest episod șocant, femeia a fost internată la psihiatrie.

Conform Antena 3, femeia, care este din Iași și are vârsta de 40 de ani, are probleme psihice vechi, așadar a ajuns pe mâinile medicilor ca să primească ajutor de specialitate. De altfel, nu se vor lua măsuri preventive obișnuite împotria ei, din cauza problemelor psihice pe care le are, dar va fi ținută sub supraveghere de profil. Mirela Vaida a fost în stare de șpc după tot ce s-a întâmplat și cu greu a găsit puterea să își ducă emisiunea pe mai departe. La terminarea emisiei de vineri, soțul ei a venit să o ia din platou, iar împreună au plecat la munte cu cei trei copii.

”Vreau să vă mulțumesc pentru toate cuvintele de încurajare pe care le-am primit. Am ajuns la munte, pentru că era un weekend pregătit la munte cu familia. Sigur că sunt în stare de șoc, presupun că se cunoaște și faptul că am plâns mai tot drumul. Pentru cei care cred că este o farsă, eu le doresc din tot sufletul și cu mâna pe inimă să nu trăiască niciodată ce am trăit eu astăzi, pentru că efectiv mi-am văzut moartea cu ochii”, a spus Mirela Vaida pe contul de Instagram.

Ce au anunțat oamenii legii

Amintim că vineri, oamenii legii s-au deplasat de urgență la fața locului și au reținut-o pe cea care a încercat să îi facă rău Mirelei Vaida.