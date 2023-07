Influencerița Mimi nu vrea să mai iasă din casă! Motivul pentru care este singură după 2 ani de la despărțirea de Sebastian Dobrincu VIDEO EXCLUSIV

Mimi a ajuns în atenția publicului în urmă cu 8 ani, iar acum este una dintre cele mai cunoscute influencerițe din țara noastră. Acesta este foarte activă pe rețelele de socializare, reușind să strângă o comunitate impresionantă, de peste 1 milion de persoane, pe Instagram și pe TikTok. Din punct de vedere profesional îi merge ca pe roate, dar nu putem spune același lucru și despre viața ei sentimentală. După despărțirea de tânărul milionar Sebastian Dobrincu, se pare că Mimi nu a cunoscut încă persoana potrivită. Mai mult decât atât, de ceva timp nu mai iese din casă! În exclusivitate pentru Playtech Știri, tânăra ne-a spus motivul pentru care preferă să nu mai iasă în oraș!

Este cea mai de succes influenceriță din România, dar la început, online-ul era doar un hobby. Mimi a urmat cursuri de actorie încă de la vârsta de 11 ani, iar apoi a absolvit colegiul în Londra. Astfel, avea deja planul B.

În exclusivitate pentru Playtech Știri, Mimi ne-a spus cum a început , de fapt, cariera sa, dar și cum s-a schimbat odată cu faima.

”Sincer, era mai mult un hobby și nu aveam intenția să transform acest hobby, într-o carieră. Am evoluat și am crescut pe parcursul celor 8 ani de când fac asta și nu am simțit neapărat o schimbare bruscă sau o schimbare din cauza faimei, pentru că a venit totul treptat.

La început, veneau oamenii să facem poze, dar de ceva timp nu mai ies atât de mult din casă. Mai vin și acum oameni să facem poze, dar în general, sunt persoane de vârsta mea sau puțini mai mici, poate avem și conversații interesante.

Am studiat actoria de când aveam 11 ani, până am terminat colegiul în Londra, deci dacă nu aș fi devenit influencer, cu siguranță aș fi vrut să devin actriță. Mi-ar plăcea să fac parte dintr-un film sau serial românesc, am mai spus asta, dar se pare că nu m-a auzit nimeni.”, a dezvăluit Mimi.