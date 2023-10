Inelele de logodnă ale Victoriei Beckham valorează o avere. David i-a oferit de 15 ori astfel de bijuterii, nu s-a uitat la bani

De la momentul în care a cerut-o în căsătorie până în prezent, David Beckham i-a oferit partenerei sale de viață mai multe inele de logodnă. 15 astfel de bijuterii fac parte din colecția Victoriei Beckham. Niciun inel nu este mai prejos decât altul; soțul fostei cântărețe nu s-a uitat niciodată la bani. Foto

Încă de la prima întâlnire, ce a avut loc în urmă cu mai bine de două decenii, cuplul Victoria și David Beckham a fost unul dintre cele mai mediatizate. Astfel, nu este surprinzător că și colecția de inele de logodnă ale designerului a ținut prima pagină a ziarelor mondene străine – și pe bună dreptate!

Când David Beckham a cerut-o în căsătorie pe fosta cântăreață Spice Girls, în anul 1998, i-a oferit un inel cu un diamant tăiat de trei carate, pe care cuplul l-a expus cu mândrie fotografilor. Bijuteria poate fi vizualizată în prima imagine încărcată în galerie foto a acestui material.

După oficializarea mariajului, ce a avut loc pe 4 iulie 1999, Victoria Beckham a adăugat mai multe inele de logodnă la colecția sa de bijuterii, partenerul său oferindu-i-le cu mare drag de fiecare dată. Toate au fost purtate cu multă dragoste pe degetul inelar de către frumoasa celebritate.

De-a lungul timpului, Victoria Beckham a purtat 15 inele de logodnă diferite, în mai multe culori, forme și dimensiuni. Detaliul comun al tuturor bijuteriilor: eleganța.

Doar primul inel de logodnă al celebrității l-a costat pe David Beckham în jur de 85 de mii de dolari, raportat la prețul de la vremea respectivă. Toate cele 15 bijuterii purtate de frumoasa Victoria Beckham prezintă, în prezent, o valoare de peste 32 de milioane de lire sterline, potrivit unui expert.

„Victoria Beckham are cea mai frumoasă colecție de inele de logodnă pe care am văzut-o. Fiecare inel are (astăzi – n.r.) o valoare de peste 1 milion de lire sterline. Dar există un inel foarte special în ceea ce privește mărimea și valoarea lui”, a spus expertul Maxwell Stone.