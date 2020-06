Incredibil! Motivul pentru care Andreea Bălan NU s-a testat pentru coronavirus. ”M-am gândit că nu am nicio problemă!”

Andreea Bălan nu a fost infectată cu coronavirus, ba mai mult, nici nu a fost somată să meargă să facă testul. Artisa nu mai fusese la filmări de 10 zile.

Motivul pentru care Andreea Bălan NU a fost testată pentru coronavirus. ”M-am gândit că nu am nicio problemă!”

Andreea Bălan a povestit într-o emisiune tv de ce ea nu a fost infectată cu COVID-19, deși colegii ei se află în aceste momente internați șa Spitalul Matei Balș din București. Îndrăgita artistă a spus că se simte foarte bine și nu crede că a luat virusul ucigaș pentru că filmările pentru emisiunea în cadrul căreia este jurat, s-au terminat în urmă cu 10 zile.

„Ieri am aflat că există persoane infectate. Am fost anunțată de producători, dar eu nu m-am gândit că sunt pozitivă pentru că ultima zi de filmare pentru mine a fost acum 10 zile și, atâta timp cât 10 zile nu am prezentat niciun simptom, din start m-am gândit că nu am nicio problemă.

Andreea Bălan nu a fost obligată să facă testul pentru coronavirus

Mi-a părut foarte-foarte rău pentru Marcel. Apoi, producătorii mi-au spus că trebuie ca unii dintre noi să meargă să fie testați, eu nefiind obligată să mă testez pentru că la mine trecuseră 10 zile.

Au fost la testare doar cei care au mai intrat în ultimele 10 zile în contact cu el, respectiv la repetiții, pentru că după filmarea de atunci au mai fost repetiții la care eu nu am luat parte„, a declaratat Andreea Bălan la Antena 3.

Monica Anghel trebuie să stea 8 zile în autoizolare

Monica Anghel a vorbit și ea despre situația creată, după ce colegii ei de emisiune au fost infectați cu COVID-19. Monica Anghel a intrat în direct la o emisiune tv, după ce doi dintre colegii ei, Marcel Pavel și Ozana Barabancea, au fost testați pozitiv pentru coronavirus și a vorbit despre starea ei de sănătate.

Monica Angheal este una dintre cele mai bune prietene ale lui Marcel Pavel, care se află acum internat în spital, după ce a fost infectat cu coronavirus. ”M-am întâlnit cu Marcel ultima dată cred că pe 10 iunie. Ieri am făcut testul, a ieșit negativ. Doctorul mi-a spus că nu reprezint un pericol pentru nimeni. Dar că va trebui să stau opt zile în autoizolare”, a declarat Monica Anghel.