Marcel Pavel, prima declarație după ce a aflat că este infectat cu COVID-19. Ce s-a întâmplat, de fapt: „Eu am făcut șoc termic”

Lovitură în lumea mondenă după ce mai multe persoane publice au fost testate pozitiv cu COVID-19. Printre acestea se numără și îndrăgitul cântăreț Marcel Pavel care se confrunta cu stări de pneumonie de acum cinci zile. În cursul zilei de ieri acesta a fost testat pozitiv, iar ulterior, mai multe vedete care au intrat în contact cu acesta au descoperit că sunt infectate.

Marcel Pavel, prima declarație publică

În urma veștii triste că și Marcel Pavel este una dintre victimele virusului ucigaș, acesta a ținut să lămurească oamenii care s-au îngrijorat pentru starea lui de sănătate. Într-o intervenție la emisiunea „Sinteza Zilei”, cântărețul a povestit cum a început totul și cum au involuat lucrurile în această perioadă.

Marcel Pavel a confirmat că în urmă cu cinci zile a început să se simtă rău și că ar fi suferit un șoc termic la filmările emisiunii „Te Cunosc de Undeva”, din cauza diferențelor mari de temperatură din încăperi. Inițial a crezut că este o simplă răceală, iar mai apoi a început să aibă simptome de pnemonie.

„Acum 5 zile a apărut pneumonia, după filmări. Temperatura din platoul de filmare este cam de 40 de grade pentru că sunt luminile acelea. Noi avem o cameră unde stăm toți și ne relaxăm. Acolo stăm câte două ore și sunt 17 grade, deci o diferență de 23 de grade.

Și aici a fost o problemă că eu am făcut șoc termic. Nu mi-am dat seama, că de obicei mă feresc de asemenea lucruri. Acolo nu se poate sta decât cu aer condiționat că altfel de sufoci. Și iată că am primit o dublă pneumonie. Prima dată am avut o sinuzită, au fost afectate căile respiratorii superioare, apoi s-a lăsat pe piept totul și s-a descoperit, pentru că am avut inspirația să fac o investigație pulmonară, că am dublă pneumonie„, a povestit Marcel Pavel, potrivit antena3.ro.

Unde se află Marcel Pavel în aceste momente

Marcel Pavel, în vârstă de 60 de ani, a fost dus la spital în noaptea de miercuri spre joi cu izoleta. Inițial credea că este o simplă răceală, dar ulterior, starea lui de sănătate s-a deteriorat, astfel încât a fost nevoie de internare și testare pentru a identifica sursa simptomelor.

În acest moment, Marcel Pavel se află internat la Institutul de Boli Infecțioase „Matei Balș”, urmând un tratament administrat sub supravegherea medicilor. În același spital se află și vedeta postului de televiziune Antena 1, Ozana Barabancea, testată și ea pozitiv alături de colegul de breaslă, Andrei Ștefănescu.

În urma diagnosticării cânărețului, postul de televiziune Antena 1 a declarat că filmările pentru emisiunea „Te cunosc de undeva” au fost suspendate: „Filmările pentru emisiunea Te cunosc de undeva! sunt suspendate pentru moment. Antena 1 a luat toate măsurile impuse de lege pentru stoparea răspândirii virusului SARS-CoV2 și siguranța angajaților și a colaboratorilor.

A fost realizată o anchetă epidemiologică, au fost testate și trimise în izolare persoanele care au avut un contact direct. Filmările pentru Te cunosc de undeva! urmează a fi realuate după perioada de carantinare”.