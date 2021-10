Incident teribil în Cehia. O telecabină s-a prăbuşit. O persoană şi-a pierdut viaţa, alte 15 au fost evacuate de urgenţă

O plimbare relaxantă de weekend cu telecabina s-a transformat într-o cumplită tragedie. Într-un cadru de poveste din nordul Republicii Cehe, a avut loc un incident teribil chiar astăzi. O persoană şi-a pierdut viaţa, alte 15 au fost evacuate de urgenţă, după ce telecabina s-a prăbușit.

Scene de groază într-o zonă muntoasă din nordul Cehiei. O persoană a murit după ce o telecabină s-a desprins de pe cablu duminică, 31 octombrie. Alte 15 persoane au scăpat ca prin minune, după ce personalul a intervenit rapid.

Mai mulți turiști și localnici veniți să se plimbe cu telecabina către Muntele Jested, din Cehia, au asistat la un incident teribil. Una dintre telecabine s-a desprins în timp ce cobora, omorând o persoană care era înăuntru. Din primele informații, victima a decedat din cauza rănilor suferite, în urma impactului cu solul al telecabinei.

Mai multe persoane, care se aflau într-o altă cabină, au fost salvate, a declarat un purtător de cuvânt al serviciului de salvare.

Telecabina care urcă turiștii către Muntele Jested folosește două cabine, fiecare operată de un membru al personalului.

Televiziunea Cehă a precizat că telecabina urma să se închidă o zi mai târziu, luni, pe 1 noiembrie, pentru întreținere și reparații.

Astfel de incidente sunt frecvente. Spre exemplu, în Italia, în luna mai a avut loc o tragedie, când au murit 14 persoane. În urma incidentului, a existat un singur supraviețuitor, un copil de 6 ani. Din nefericire, atât bunicii copilului, cât și fratele lui mai mic și doi dintre străbunici au murit pe loc, când a căzut telecabina.

Și în România a avut loc un incident, în luna septembrie, când salvamontiștii au intervenit de urgență pentru a salva 20 de persoane aflate în telecabina din Bușteni, Prahova, care s-a defectat pe traseu. Clipele cât au stat suspendați în aer au fost groaznice! Cabina a rămas nemișcată în dreptul celui de-al treilea stâlp, la o distanță de aproximativ 200 de metri, deasupra prăpastiei. Turiștii au fost coborâți în rapel, pe cabluri, cu ajutorul unei echipe a Salvamont Bușteni.

Cable car in #Liberec, #CzechRepublic to Jested Tower crashed. Several people reportedly injured. No official statement yet. https://t.co/GbiG8xJzwD

— Filip Horký (@FilipHorky) October 31, 2021