O lume întreagă era șocată după ce Alec Baldwin o împușca mortal pe Halyna Hutchins cu o armă de recuzită folosită pe platoul de filmare. Actorul a făcut noi dezvăluiri cutremurătoare despre ce s-a întâmplat în momentul în care directorul de imagine și-a pierdut viața.

O anchetă este în desfășurare după tragedia de la filmările producției ‘Rust’. Alec Baldwin a tras cu o armă de recuzită, iar directorul de imagine a decedat și Joel Souza, regizorul peliculei, a fost rănit în umăr.

Actorul a apărut alături de soția lui, Hilaria Baldwin, într-un videoclip în care a răspuns la mai multe întrebări care au legătură tot ce s-a întâmplat pe platou.

„Nu am voie să fac vreun comentariu pentru că este o anchetă în desfăşurare. Mi-a ordonat şeriful din Santa Fe. Nu pot să răspund la nicio întrebare legată de investigaţie. Nu pot. A fost prietena mea.

În ziua în care am sosit la Santa Fe și am început filmările am scos-o la cină, împreună cu Joel. Eram o echipă de filmare foarte bine sudată și apoi s-a întâmplat acest incident oribil.”, a declarat Alec Baldwin.